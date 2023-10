CNAS : bientôt des facilitations d’accès aux soins en Turquie pour les Algériens

Nombreux sont les Algériens qui choisissent la Turquie comme destination pour se soigner. Il faut dire que plusieurs éléments pèsent en faveur des établissements hospitaliers turcs : services de qualité, matériel flambant neuf et surtout, cout réduit.

Dans l’optique de faciliter l’accès aux travailleurs algériens aux services de santé à l’étranger plus aisément, un partenariat entre un hôpital turc et la CNAS est sur le point de prendre forme. Le contrat en question vise à réduire les coûts des opérations chirurgicales et des traitements pour les patients algériens, qui rencontrent actuellement des difficultés financières considérables pour accéder à des soins de qualité en Turquie.

Soins médicaux : la CNAS en négociation avec un hôpital turc pour réduire les frais

Wahiba Merzouk, la responsable des relations avec l’Algérie à l’hôpital Memorial en Turquie, s’est exprimée au sujet d’une éventuelle collaboration avec la CNAS (Caisse nationale de sécurité sociale algérienne). Merzouk a révélé que mesures étaient en cours pour soulager le fardeau financier des patients algériens en quête de soins médicaux en Turquie.

Selon Mme Merzouk, l’hôpital Memorial a soumis une demande au ministère du Travail visant à conclure un contrat avec la CNAS. L’objectif étant de minimiser le budget des interventions et des protocoles de traitement des patients algériens voulant se soigner en Turquie.

Une délégation turque s’est rendue en Algérie pour entamer des négociations, et les autorités algériennes ont manifesté leur volonté de coopérer dans ce domaine, d’après la même source. Cette collaboration vise également à faciliter la collecte des frais liés aux opérations chirurgicales pour les patients algériens. Les avantages pour les malades algériens seront applicables dès que l’accord sera conclu, ajoute cette dernière au média arabophone Ennahar.

Qu’en est-il des modalités de visa pour se soigner en Turquie ?

En ce qui concerne l’obtention de visas pour les patients algériens, Mme Merzouk a expliqué que l’hôpital émettrait des invitations médicales permettant aux patients de présenter leur demande de visa. De plus, l’hôpital a établi des partenariats avec le consulat turc en Algérie pour accélérer le processus de délivrance de visas, garantissant ainsi une réponse rapide, même le jour même, pour les cas d’urgence.

Cette initiative est une avancée significative pour les patients algériens qui cherchent des soins médicaux en Turquie, et elle renforce les liens entre les deux pays dans le domaine de la santé. Elle offre de l’espoir à ceux qui ont besoin de soins médicaux spécialisés, mais qui étaient auparavant confrontés à des obstacles financiers considérables.