CNAS – Algérie Poste : Vers la digitalisation complète des prestations sociales

Alger, le 27 juin 2024 – Dans le but de simplifier les procédures d’assurance et de garantir un meilleur service aux assurés, la CNAS (Caisse Nationale d’Assurance Sociale des Travailleurs Salariés) et Algérie Poste ont signé une convention ce mercredi 26 juin 2024.

La cérémonie de signature a eu lieu hier au Centre Familial de Ben Aknoun, en présence de M. Nadir Kouadria, Directeur Général de la CNAS, et de M. Louai Zidi, Directeur Général d’Algérie Poste.

Cette convention définit les conditions, les modalités et les procédures de traitement des transferts financiers pour toutes les structures de la CNAS.

Cela concerne notamment les différentes opérations de paiement des prestations aux assurés sociaux et à leurs ayants droit.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Poste propose un service pour les personnes âgées et en situation de handicap

Concrètement, la convention porte sur :

La mise en place d’un système de paiement groupé via le compte courant postal des assurés sociaux.

La digitalisation des procédures de traitement des cotisations et des prestations sociales.

Le renforcement de la sécurité des transactions financières.

Signature d’une convention entre la CNAS et Algérie Poste

Cette collaboration vise donc à fluidifier le paiement des prestations aux assurés sociaux et ayants droit, réduire les délais de traitement des dossiers, diminuer les risques d’erreurs.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des efforts continus de modernisation et de numérisation de la CNAS, visant à simplifier ses procédures dans le domaine de l’assurance et des transferts financiers.

Il vise également à accélérer le traitement des transactions, en mettant en place un système de paiement groupé via le compte courant postal des assurés sociaux.

L’objectif principal de cette convention est de créer un pont de communication financière sécurisé entre les deux institutions, afin d’assurer et d’accélérer le paiement des prestations dues aux assurés sociaux et à leurs ayants droit. Cela permettra d’éviter les erreurs grâce à une série de mécanismes mis en place.

🟢 À LIRE AUSSI : Convention AADL – Algérie Poste : le paiement des loyers via Baridimob bientôt disponible

M. Kaouadri a souligné que cette convention “contribue à garantir le versement régulier et sans retard des prestations aux assurés sociaux”, considérant que cette démarche s’inscrit dans le cadre de “l’amélioration continue du service public offert à nos concitoyens et de l’élévation du niveau des services numériques”.

De son côté, M. Zidi a réaffirmé l’importance de cette convention qui vise à “renforcer la coopération entre la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et Algérie Poste”, et s’inscrit dans le cadre de la “modernisation des services d’Algérie Poste au profit du citoyen”.