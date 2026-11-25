La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et Algérie Poste ont franchi une nouvelle étape dans la modernisation du service public avec la signature, mardi à Alger, d’une convention-cadre.

Paraphé par le directeur général par intérim de la CNAS, Khaled Khedim, et la directrice générale d’Algérie Poste, Chiraz Bechiri, cet accord s’inscrit directement dans la stratégie nationale d’accélération de la transformation numérique et de généralisation du paiement électronique.

La cérémonie de signature s’est déroulée sous la supervision conjointe du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Hattab, et du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, soulignant l’importance de la synergie intersectorielle au service du citoyen.

Interopérabilité et sécurisation des transactions

Concrètement, ce nouvel accord vise à interconnecter les infrastructures numériques des deux établissements publics afin de renforcer leur interopérabilité et de sécuriser les échanges de données ainsi que les flux financiers.

L’objectif affiché est de diversifier et de moderniser les solutions de paiement électronique mises à la disposition des usagers. Au-delà de l’aspect purement technique, le partenariat prévoit un volet dédié à la promotion de la culture numérique.

Des campagnes conjointes de sensibilisation et de formation seront ainsi déployées pour encourager les citoyens et les opérateurs économiques à adopter le paiement en ligne et à utiliser davantage les portails numériques de la CNAS.

Améliorer l’expérience des assurés sociaux et des employeurs

Lors de son intervention, Khaled Khedim a mis en avant la volonté commune des deux institutions d’unir leurs efforts pour rehausser la qualité du service public.

Selon lui, cette coopération durable est résolument tournée vers « l’amélioration de la prise en charge des assurés sociaux et des employeurs et la facilitation de l’accès aux services ».

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Pour sa part, Chiraz Bechiri a rappelé l’engagement d’Algérie Poste à accompagner la transition numérique de la CNAS, citant notamment l’appui apporté aux dispositifs phares tels que la carte Chifa, l’espace El Hanaa et l’ensemble des téléservices.

« La technologie devient un véritable moyen de simplifier les démarches et d’améliorer l’expérience des assurés sociaux, en leur garantissant un service facile d’accès et sécurisé », a-t-elle souligné.

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La continuité d’une coopération amorcée en 2024

Cette convention-cadre vient consolider des acquis déjà tangibles. La collaboration entre les deux organismes remonte en effet à 2024, année marquée par la signature d’un premier accord portant sur l’échange des transferts sociaux.

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Cette dynamique avait également permis de doter les différentes structures de la CNAS de 58 terminaux de paiement électronique (TPE), posant ainsi les premiers jalons d’une fluidification des transactions financières au guichet comme à distance.