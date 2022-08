Clubs algériens endettés : Medouar dévoile un chiffre colossal

Le président de la ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, a dévoilé le montant des dettes des clubs envers leurs joueurs ayant saisi la chambre nationale de résolution des litiges. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a dévoilé un chiffre faramineux.

C’est devenu une coutume en championnat algérien. Au terme de chaque saison, les joueurs de différents clubs saisissent la chambre nationale de résolution des litiges pour percevoir leurs arriérés de salaires mais aussi pour récupérer leur lettre de libération. La majorité d’entre eux finissent par obtenir gain de cause.

Ainsi, les clubs qui ne tiennent pas leurs engagements vis-à-vis de leurs joueurs se retrouvent interdits de recrutement. Par conséquent, ils ne peuvent pas qualifier leurs nouvelles recrues. Un scénario qui se reproduit à chaque intersaison. Ce qui reflète la très mauvaise gestion des sociétés sportives par actions.

Medouar : « 37,5 milliards pour 150 joueurs qui ont saisi la CNRL »

Le président de la Ligue de Football Professionnel, Abdelkrim Medouar, fait le point concernant la situation financière des clubs endettés. Il affirme que 150 joueurs vont percevoir leurs arriérés de salaires avec un montant colossal de 37,5 milliards de centimes.

« On a régularisé la situation financière de 56 joueurs avec une somme de 12,7 milliards de centimes. On a établi une nouvelle liste de 53 joueurs. Et dimanche, on va établir une autre liste de 41 joueurs, c’est-à-dire celle de 2020. Au total, 150 joueurs vont percevoir leurs arriérés de salaires, avec un montant de 37,5 milliards de centimes ». Révèle le président de la LFP, dans une interview accordée pour nos confrères d’Ennahar.

Par ailleurs, Medouar évoque le sujet des droits de TV. Il affirme que « Si on perçoit une tranche des dettes des clubs envers l’établissement public de la télévision nationale (EPTV), on pourra régulariser la situation financière des joueurs jusqu’en 2022 ». Et a ajouté : « La ligue de football professionnel a octroyé une somme de 16 milliards pour régulariser certains joueurs et ce, en coordination avec la FAF et les membres du bureau fédéral ». A-t-il conclu.