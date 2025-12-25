Cloud et IA : comment Huawei Algérie propulse la transformation numérique nationale ?

L’Algérie accélère sa mue numérique. Dans un contexte mondial marqué par l’essor fulgurant du cloud computing et de l’intelligence artificielle, les autorités publiques, les entreprises et les acteurs technologiques multiplient les initiatives pour moderniser les services, renforcer la souveraineté numérique et bâtir une économie fondée sur l’innovation. C’est dans cette dynamique que s’est tenu, le mardi 23 décembre 2025 à Alger, le Cloud and Digital Transformation Summit Algeria 2025, à l’initiative de Huawei Algérie.

Organisé à l’hôtel Marriott, l’événement a rassemblé des responsables gouvernementaux, des institutions publiques, des experts du numérique et des partenaires de l’écosystème autour d’un objectif commun, à savoir poser les fondations d’une transformation digitale durable, souveraine et intelligente pour l’Algérie, portée par le cloud et l’IA.

Soutenir les priorités nationales affichées

Tout au long du sommet, plusieurs axes stratégiques ont été mis en avant. Au cœur des discussions : le développement d’une infrastructure cloud sécurisée et souveraine, l’amélioration des services d’e-gouvernement, le déploiement de plateformes intelligentes pour renforcer la sécurité publique et la résilience urbaine, ainsi que l’expansion de l’éducation numérique afin de garantir un accès équitable sur l’ensemble du territoire.

Les débats ont également souligné le rôle clé du cloud et de l’IA dans l’autonomisation des entreprises algériennes, appelées à innover, optimiser leurs coûts et soutenir une croissance durable dans un environnement de plus en plus digitalisé.

Huawei et la vision « Algérie 2030 »

Prenant la parole lors du sommet, Tony Sze, PDG de Huawei Algérie, a rappelé que la transformation numérique constitue un pilier central de la vision gouvernementale « Algérie 2030 ». Selon lui, la migration vers le cloud permet aujourd’hui au pays de dépasser les modèles informatiques traditionnels pour tirer pleinement parti du big data et de l’intelligence artificielle.

« 2025 marque les 25 ans de Huawei en Algérie. En Algérie, pour l’Algérie : cet engagement a toujours guidé notre action », a-t-il déclaré, en soulignant la contribution du groupe au développement des infrastructures numériques nationales, depuis les premières stations de base mobiles jusqu’au cloud souverain national, à la 5G et à l’IA. Huawei entend, a-t-il assuré, poursuivre cette collaboration étroite avec ses partenaires algériens sur le long terme.

🟢 À LIRE AUSSI : Huawei Algérie renforce les compétences numériques nationales avec la 3ᵉ édition du DSIP

« Nous n’avons pas seulement été témoins du parcours numérique de l’Algérie, nous y avons activement participé et contribué. Nous continuerons à travailler main dans la main avec nos partenaires algériens pour soutenir le développement numérique à long terme du pays », a affirmé le PDG du groupe.

Le cloud, socle de la transformation digitale

Pour Robert Shu, Directeur général de Huawei Cloud Algérie, la digitalisation est désormais un consensus mondial, plus de 170 pays ayant adopté des stratégies nationales en la matière. Il a mis en avant le rôle des technologies cloud-native dans l’accélération des projets de transformation numérique.

À cet effet, il affirme que Huawei Cloud crée déjà une valeur concrète dans plusieurs secteurs clés en Algérie, notamment l’administration, les télécommunications, la finance, l’énergie et les infrastructures aéroportuaires. Mais aussi, d’autres industries clés, en les aidant à accélérer leur transformation numérique et à améliorer leur efficacité opérationnelle.

Les participants ont, à ce titre, pu découvrir les meilleures pratiques de Huawei Cloud en matière de cloud souverain, de gouvernement numérique, de sécurité publique et de digitalisation industrielle, ainsi que les dernières avancées en intelligence artificielle, big data, bases de données et cybersécurité, avec pour objectif d’accélérer l’agenda numérique national de l’Algérie.

Le cloud natif IA comme fondation de l’Algérie numérique

Le sommet a également mis en lumière l’évolution rapide des paradigmes de l’intelligence artificielle, notamment le passage de l’IA générative à l’IA agentique, la valorisation de données sectorielles, la montée en puissance des modèles open source et la transition vers des capacités de calcul plus distribuées. Dans ce contexte, les centres cloud deviennent de véritables infrastructures intelligentes, essentielles à l’ère de l’IA.

Aka Dai, Directeur marketing de Huawei Cloud, a insisté sur l’ambition du groupe de bâtir un cloud natif IA, capable d’accompagner les organisations dans leur propre transformation. Huawei Cloud s’appuie aujourd’hui sur 34 régions et 101 zones de disponibilité à travers le monde, tout en proposant des solutions sur site avec Huawei Cloud Stack, déjà adoptées par des gouvernements et des institutions financières dans leur transition numérique et intelligente.

En effet, avec plus de 5 500 clients dans le monde, Huawei Cloud Stack est devenu le cloud de référence pour les gouvernements, les opérateurs télécoms et les institutions financières dans leur transition numérique et intelligente.

MaaS, sécurité native et plateformes intelligentes : Huawei Cloud mise sur une IA fiable et opérationnelle

Grâce à son approche Model as a Service (MaaS), Huawei Cloud simplifie l’accès à l’intelligence artificielle pour les organisations. Les clients peuvent entraîner leurs modèles, lancer des inférences et exploiter des capacités d’IA à la demande via de simples appels d’API, sans avoir à gérer des infrastructures lourdes, des serveurs dédiés ou des déploiements logiciels complexes. Une logique de performance et de flexibilité, pensée pour accélérer les projets sans alourdir les contraintes techniques.

La question de la confiance occupe également une place centrale. Huawei Cloud s’appuie sur une sécurité native IA, conçue pour renforcer la détection et la réponse aux menaces tout en protégeant les modèles, les données, les environnements d’exécution et les contenus générés, sur l’ensemble du cycle de vie de l’intelligence artificielle.

🟢 À LIRE AUSSI : Avec ses innovations, le géant chinois Huawei redéfinit l’avenir des nouvelles technologies

Sur cette base technologique, la plateforme met à disposition plusieurs briques stratégiques :

Les modèles fondamentaux Pangu et l’environnement ModelArts , destinés au développement de solutions d’IA adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur ;

et l’environnement , destinés au développement de solutions d’IA adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur ; Versatile , une plateforme d’agents IA de niveau entreprise, conçue pour traduire l’IA agentique en cas d’usage concrets ;

, une plateforme d’agents IA de niveau entreprise, conçue pour traduire l’IA agentique en cas d’usage concrets ; Des outils structurants tels que DataArts, GaussDB et CodeArts, qui renforcent les chaînes de valeur des données, des bases de données et du développement applicatif.

À travers ces capacités natives IA, Huawei Cloud entend accompagner les organisations publiques et privées algériennes dans l’adoption de l’intelligence artificielle à grande échelle, afin d’améliorer les services, optimiser les opérations et faire émerger de nouveaux modèles économiques numériques, en phase avec les enjeux de la transformation digitale du pays.

Des protocoles d’accord stratégiques pour bâtir un écosystème cloud souverain

L’un des temps forts de l’événement a été la signature par Huawei Cloud Algérie de protocoles d’accord (MoU) avec trois fournisseurs algériens de services cloud : icosnet, ayrade et issal, marquant une étape stratégique dans le développement de l’écosystème cloud national.

Ces accords visent à permettre à ces partenaires de devenir des fournisseurs Huawei Cloud en Algérie, contribuant ainsi à :

Le renforcement de la souveraineté numérique ;

L’élargissement de l’ offre locale de services cloud ;

L’accélération de l’adoption du cloud et de l’IA à l’échelle nationale, tous secteurs confondus.

Huawei Cloud met à l’honneur l’innovation et les compétences locales

L’événement a également célébré le dynamisme de l’écosystème technologique algérien. La startup SirajSoft a été distinguée après s’être classée parmi le top 9 régional lors du Huawei Cloud Developers Competition 2025, illustrant le potentiel croissant des talents algériens dans les domaines du cloud et de l’intelligence artificielle.

Cette réussite reflète l’excellence et le potentiel croissant des talents algériens dans le développement cloud, l’IA et l’innovation technologique, et illustre comment un écosystème cloud et IA solide peut faire émerger une nouvelle génération de leaders du numérique.

À travers ce sommet, Huawei Algérie a réaffirmé son engagement à accompagner le pays dans la construction d’une infrastructure cloud sécurisée, souveraine et intelligente, au service d’un développement numérique inclusif et durable. Un message clairement assumé, la transformation digitale de l’Algérie est en marche, et le cloud en sera l’un des piliers structurants.

À propos de Huawei

Fondée en 1987, Huawei est un leader mondial des infrastructures TIC et des appareils intelligents. L’entreprise s’engage à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation afin de bâtir un monde entièrement connecté et intelligent, en :

Faisant de la connectivité omniprésente un droit pour tous et le socle de l’intelligence ;

un droit pour tous et le socle de l’intelligence ; Fournissant une puissance de calcul diversifiée pour rendre le cloud omniprésent et l’intelligence accessible partout ;

pour rendre le cloud omniprésent et l’intelligence accessible partout ; Permettant aux secteurs et aux organisations de devenir plus agiles, efficaces et dynamiques grâce à des plateformes numériques robustes ;

grâce à des plateformes numériques robustes ; Réinventant l’expérience grâce à l’IA pour des usages hautement personnalisés dans tous les scénarios : domicile, mobilité, travail, divertissement, sport et santé.

Huawei emploie environ 207 000 collaborateurs, opère dans plus de 170 pays et régions, et sert plus de 3 milliards de personnes. Pour plus d’informations : www.huawei.com