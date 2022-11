Clôture Sommet arabe 2022 : que retenir de la « Déclaration d’Alger » ?

Les travaux de la 31ème session ordinaire du Sommet arabe ont pris fin mercredi après-midi au Centre international des conférences (CIC) à Alger, au terme d’une séance plénière présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ou ce dernier a prononcé le discours de clôture.

Ce Sommet arabe a été sanctionné par la « Déclaration d’Alger », qu’a lu le Représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, l’ambassadeur Nadir Larbaoui, en annonçant que prochain sommet aura lieu en Arabie Saoudite.

Quels sont les points à retenir de la « Déclaration d’Alger » ?

Concernant la situation dans le monde arabe, cette déclaration appelle à travailler au renforcement de l’action arabe commune pour protéger la sécurité nationale arabe dans son concept global et dans toutes ses dimensions politique, économique, alimentaire, énergétique, hydrique et environnementale.

De plus, contribuer à résoudre et à mettre fin aux crises vécues par certains pays arabes, d’une manière qui préserve l’unité des États membres, leur intégrité territoriale et leur souveraineté

Mais aussi, le rejet de toute forme d’ingérence étrangère dans les affaires intérieures des pays arabes et adhérer au principe des solutions arabes aux problèmes arabes en renforçant le rôle de la Ligue des États arabes dans la prévention des crises et leur résolution par des moyens pacifiques.

Enfin la déclaration salue les efforts déployés par de nombreux pays arabes, en particulier l’État du Koweït, dans le but de parvenir à la solidarité arabe et du Golfe.

Qu’en-est-il de la cause palestinienne ?

Pour ce qui est de la question palestinienne, la « Déclaration d’Alger » souligne la centralité de la cause palestinienne et le soutien absolu aux droits inaliénables du peuple Palestinien, y compris son droit à la liberté, à l’autodétermination, et incarnant l’État indépendant de Palestine en pleine souveraineté

Soulignant aussi la nécessité de poursuivre les efforts et les efforts pour protéger la ville occupée de Jérusalem et ses lieux saints.

Mais aussi l’adoption et le soutien de l’approche de l’État de Palestine pour obtenir l’adhésion à part entière aux Nations Unies, et appelant les pays qui n’ont pas encore reconnu l’État de Palestine à le faire.

En revenant aussi sur l’adhésion à l’Initiative de paix arabe de 2002 avec tous ses éléments et priorités, et notre engagement en faveur d’une paix juste et globale comme option stratégique pour mettre fin à l’occupation israélienne de toutes les terres arabes.

Cette déclaration salue aussi les efforts arabes déployés pour unir les rangs palestiniens et saluant la signature de la Déclaration Algérienne par les frères palestiniens sur la « Conférence d’unification pour la réalisation de l’unité nationale des Palestiniens »

Enfin, l’exigence de la levée du siège israélien sur la bande de Gaza et condamnant l’usage de la force par la puissance occupante contre les Palestiniens, ainsi que toutes les pratiques barbares, y compris les assassinats et les arrestations arbitraires, et exigeant la libération de tous les prisonniers et détenus, en particulier les enfants et les femmes, les malades et les personnes âgées.

Sur le plan international

» La Déclaration d’Alger « , dans son volet international, a souligné l’escalade des tensions sur la scène internationale. Elle met plus que jamais en lumière les déséquilibres structurels des mécanismes de gouvernance mondiale. Et sur l’urgence d’y répondre dans le cadre d’une approche qui assure la parité et l’égalité entre tous les pays et qui mette fin à la marginalisation des pays en développement.

En soulignant aussi la nécessité pour les pays arabes de participer à la formulation du nouveau système international pour le monde post-Coronavirus.

L’accent a été mis sur l’attachement aux principes de non-alignement et à la position arabe commune sur la guerre en Ukraine, qui est fondée sur le renoncement à l’usage de la force et la recherche de l’option de la paix par un engagement effectif.

La politique équilibrée menée par l’alliance « OPEP + » a également été appréciée. Afin d’assurer la stabilité des marchés mondiaux de l’énergie et la pérennité des investissements dans ce secteur sensible dans le cadre d’une approche économique assurant la protection des intérêts des pays producteurs comme des pays consommateurs.

Cette déclaration a aussi mis l’accent sur la nécessité d’unifier les efforts pour combattre le terrorisme et l’extrémisme sous toutes ses formes.

Concernant la promotion et la modernisation de l’action arabe commune

Engagement à avancer dans la voie du renforcement et de la modernisation de l’action arabe commune et de l’élever au niveau des aspirations des peuples arabes, selon une nouvelle approche qui appuie les cadres traditionnels et place au cœur de ses priorités les préoccupations et les préoccupations du citoyen arabe.

Soulignant aussi la nécessité de lancer une dynamique interactive entre les institutions arabes officielles et les acteurs de la société civile de tous horizons et forces vives, en créant des espaces d’échange d’idées, de discussion fructueuse et de dialogue constructif dans le but d’unir les efforts pour relever les défis.

Mais aussi l’engagement à redoubler d’efforts pour incarner le projet d’intégration économique arabe selon une vision globale qui assure une exploitation optimale des composantes des économies arabes dans le but d’activer pleinement la Grande Zone Arabe de Libre Echange en vue de la création de l’Union douanière arabe.

Qu’en est-il des relations avec les pays voisins et les partenariats ?

Dans ce volet, « la Déclaration d’Alger » souligne la nécessité de construire des relations saines et équilibrées entre le groupe arabe et la communauté internationale, y compris son environnement islamique, africain et euro-méditerranéen, sur la base du respect des règles de bon voisinage, de la confiance, de la coopération fructueuse et de l’engagement mutuel à les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, au premier rang desquels figurent le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures .

En mettant en avant aussi l’importance des forums de coopération et de partenariat qui réunissent la Ligue des États arabes avec divers partenaires internationaux et régionaux en tant qu’espaces importants de consultation politique, établissant des ponts de communication et établissant des partenariats équilibrés fondés sur le respect et les avantages mutuels.