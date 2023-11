Suite aux tragiques événements survenus à Gaza et à l’aggravation de la crise humanitaire dans la région, plusieurs artistes de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), se sont reunis pour la réalisation d’un projet caritatif commun : une chanson dont les profits seront dirigés directement aux associations humanitaires palestiniennes.

Ainsi, plus de 25 jeunes musiciens, issus de différents horizons musicaux tels que le rap, la pop et la musique alternative, se sont unis pour créer une chanson collaborative intitulée « Rajaeen » (Nous revenons), symbole de la résistance palestinienne face à l’opposant sioniste.

Une trentaine d’artistes arabes, dont des Algériens, créent une chanson de soutien à la Palestine

« Rajieen » est un projet musical commun entre une trentaine d’artistes d’origines différentes, unis par une volonté commune de soutien à la cause palestinienne.

La majeure partie des artistes se sont réunis dans les studios Levant à Amman, la capitale jordanienne, pour enregistrer cette chanson engagée. D’autres ont participé à distance, transcendant ainsi les frontières géographiques pour ajouter leur voix à ce projet empreint de solidarité.

À LIRE AUSSI : Gaza/Palestine : le système de santé implose, 40 % des victimes sont des enfants

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barakah Prod (@barakahprod)

L’initiative a été coordonnée et réalisée par une équipe de coordinateurs artistiques venant des 4 coins du monde de la musique arabe, tous animés par le désir de soutenir la cause. L’entreprise de production audiovisuelle et d’enregistrement algérienne « Barakah Prod » a notamment participé au tournage du clip de la chanson « Rajieen ».

Les grands noms de la chanson arabe réunis pour soutenir la Palestine en musique

La liste des artistes participants est impressionnante, incluant des noms tels que Saif Safadi, Dana Saleh, Ghalia Shaker, Afrotto, et Nordo. Ces artistes ne se sont pas contentés d’interpréter la chanson, chacun a écrit son propre couplet pour exprimer sa voix et sa position sur les événements actuels à travers la puissance de la musique.

À LIRE AUSSI : DJ Snake appelle à « faire cesser le génocide » à Gaza et s’attire les foudres de la Toile

La chanson est accompagnée d’une vidéo, tournée dans les locaux d’Olive Wood Studio à Amman, réalisée par Omar Rammal et Hayat Abu Samra. Ainsi, tous les revenus générés par la chanson et la vidéo seront intégralement reversés au fond de secours pour les enfants palestiniens, apportant ainsi une contribution significative à l’aide humanitaire dans la région.