Clip « HÉLAS » – TIF : 48 heures pour organiser un concert légendaire à Alger !

Un concert surprise en plein cœur d’Alger, un public en liesse et une énergie brute captée en direct… Voilà l’essence du nouveau clip de TIF, « HÉLAS » ! Loin d’être un projet classique, cette performance relève du défi logistique et artistique.

Tout commence avec le producteur Wassilo, figure incontournable de la production audiovisuelle, qui retrouve l’artiste algérien TIF et la talentueuse réalisatrice Chanez Hamdad le 24 décembre. Leur idée initiale est de réaliser un tournage sur un toit de Bab El Oued. Mais très vite, l’ambition grandit ! Pourquoi ne pas capturer la ferveur d’un véritable concert improvisé ? Ce qui semblait difficilement réalisable devient une obsession, un pari à relever. Et ils l’ont fait ! On vous dévoile les coulisses de ce projet artistique unique.

TIF – Clip HÉLAS : un défi logistique relevé en 48 heures avec Wassilo et Chanez Hamdad

Tout a commencé le 24 décembre lorsque TIF, Chanez Hamdad et le producteur Wassilo se retrouvent pour discuter du projet. Ils envisagent d’abord un tournage sur les toits de Bab El Oued, mais l’envie de marquer les esprits pousse l’équipe à viser plus grand. L’esplanade du Sofitel s’impose alors comme une évidence. Un lieu hautement symbolique pour TIF, artiste attaché à son pays et à son patrimoine culturel.

L’idée a été confirmée le 25, obtenir les autorisations n’était pas gagné d’avance. Mais contre toute attente, les démarches aboutissent rapidement et le feu vert est donné le jour même. Restait alors à organiser un véritable événement en un temps record :

Validation du site de tournage

Mise en place des dispositifs de sécurité

Installation technique (son, lumières, caméras, scène)

Coordination avec les autorités

La sécurité a été confiée à une agence locale. En 48 heures seulement, un dispositif impressionnant a été déployé, avec 45 agents de sécurité et 100 policiers mobilisés pour assurer le bon déroulement de l’événement.

Le 27 décembre : une foule en liesse pour un moment unique

L’annonce du concert a été faite le jour même (27 décembre 2024), sans stratégie marketing élaborée, sans affiches ni annonces anticipées, uniquement via les réseaux sociaux. Et pourtant, plus de 3 000 personnes ont répondu présentes. Drapés de drapeaux algériens et palestiniens, les jeunes se rassemblent pour un show explosif de 35 minutes.

Filmer un tel événement en un temps record relève de l’exploit ! Huit caméras, une scène de 10 mètres et une captation immersive. L’énergie du public et l’intensité du moment ont transformé ce concert improvisé en un véritable moment de bonheur pour les fans du rappeur algérien TIF.

Cela dit, TIF et son équipe ne se sont pas contenté de livrer un clip. Ils ont capturé une émotion et un moment de magie ! En somme, le clip de la chanson « HÉLAS » porte un véritable message, celui d’une Algérie jeune, vivante et rassemblée autour de sa culture. Et ce, sans battage médiatique et sans sponsoring !