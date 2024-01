Clinica 2024 : Premier Salon des Cliniques Médico-Chirurgicales et Esthétiques en Algérie

Cliniques médicales, cliniques esthétiques, le Salon Clinica 2024 à Alger du 13 au 15 février à la Safex.

Du 13 au 15 février 2024 se tiendra à Alger le premier Salon international des cliniques médico-chirurgicales et esthétiques Clinica 2024. Cet événement d’envergure réunira au Palais des Expositions plus de 40 cliniques nationale et internationales (plus d’une vingtaine de pays représentés) spécialisées dans le domaine de la chirurgie plastique, la thérapie cellulaire de la procréation assistée, les soins intensifs et la médecine avancée seront mis en lumière.

Clinica 2024 est l’occasion pour les professionnels algériens et étrangers de découvrir les dernières innovations technologiques et les nouvelles pratiques médicales. Les visiteurs pourront obtenir des informations sur les traitements esthétiques, les solutions de fertilité, la chirurgie dentaire ou encore la chirurgie réparatrice.

Avec plus de 1500 m2 d’exposition et plus de 5000 visiteurs attendus, Clinica 2024 est le rendez-vous incontournable pour les cliniques médicales et esthétiques souhaitant se développer en Algérie et à l’international. Cet événement stratégique permet de répondre à la forte demande en soins médicaux et d’accroître la visibilité des établissements participants.

Les exposants auront l’opportunité de nouer des contacts, de trouver des partenaires internationaux et de promouvoir leurs dernières technologies. Clinica 2024 représente une plateforme unique pour le développement du tourisme médical et l’accès aux dernières innovations dans le domaine de la santé et de l’esthétique.