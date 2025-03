Climat extrême 2025 : l’Algérie enregistre la nuit de mars la plus chaude de son histoire

Jamais un mois de mars n’avait débuté sous une telle chaleur en Algérie. Dans la nuit du 9 au 10, alors que le pays s’attendait à des températures plus clémentes, le thermomètre a affiché des valeurs dignes d’un plein été.

Dans la ville d’In Guezzam, située à l’extrême sud du pays, la température nocturne n’est pas descendue en dessous de 28,5°C, un record absolu pour un mois de mars. Cet épisode marque la nuit la plus chaude jamais enregistrée à cette période de l’année, réécrivant ainsi les archives climatiques de l’Algérie.

La situation est d’autant plus alarmante que cette vague de chaleur ne fait que commencer. Selon les prévisions, des centaines de records pourraient tomber en Afrique du Nord et en Europe de l’Est dans les prochains jours, un phénomène qui inquiète les climatologues.

Ce n’est pas seulement la nuit qui a été étouffante. En journée, le mercure a grimpé jusqu’à 42,1°C à In Guezzam. Ratant de justesse le record absolu de chaleur pour un mois de mars en Algérie, à seulement 0,1°C près.

Les températures exceptionnelles relevées en mars, qui est habituellement une période de transition entre l’hiver et l’été, posent des questions sur les effets du changement climatique en Afrique du Nord. Ce type d’événement extrême, autrefois rare, tend à devenir plus fréquent.

Les spécialistes tirent la sonnette d’alarme ! Alors que les vagues de chaleur étaient auparavant réservées aux mois de juillet et août, elles apparaissent désormais dès mars, perturbant les cycles climatiques habituels.

