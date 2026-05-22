Climat des affaires en Algérie : quelles perspectives après la visite des think tanks américains ?

Une délégation de chercheurs et experts venus de plusieurs centres de réflexion américains a été reçue à Alger dans un contexte marqué par la mise en avant des réformes économiques engagées ces dernières années.

Derrière cette visite de travail, l’objectif de mieux comprendre les évolutions du climat des affaires en Algérie et les opportunités d’investissement offertes par le pays, alors que les autorités affichent une volonté claire d’ouverture et de diversification économique.

Selon un communiqué de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), les échanges ont permis de passer en revue les principaux chantiers en cours et les perspectives de coopération avec les États-Unis.

Rencontre entre l’AAPI et les think tanks américains : au cœur du climat des affaires en Algérie et des réformes économiques

Le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), Omar Rekkache, a reçu jeudi une délégation composée de représentants de plusieurs think tanks américains en visite en Algérie.

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Parmi eux figuraient notamment :

William F. Wechsler , directeur principal du Rafik Hariri Center for the Middle East

directeur principal du Daniel F. Runde , conseiller principal au Center for Strategic and International Studies (CSIS)

, conseiller principal au Romina Bandura , chercheuse principale au CSIS

chercheuse principale au CSIS Sabina Henneberg , chercheuse principale à l’ Washington Institute for Near East Policy

Climat des affaires en Algérie : réformes du système d’investissement et rôle central de l’AAPI

Selon le communiqué de l’AAPI, les discussions ont mis en avant les réformes engagées par l’Algérie pour améliorer le climat des affaires en Algérie et renforcer l’attractivité du pays. Plusieurs points ont été abordés :

Modernisation du système d’investissement

Renforcement des guichets uniques pour accompagner les investisseurs

Amélioration des procédures administratives

Évolution du cadre réglementaire, dont la règle 51/49

L’AAPI a également rappelé son rôle dans l’accompagnement des porteurs de projets, qu’ils soient nationaux ou étrangers, à travers ses structures dédiées.

350 projets d’investissement enregistrés : un indicateur clé du climat des affaires en Algérie

Lors de cette rencontre, Omar Rekkache a mis en avant plusieurs indicateurs liés au climat des affaires en Algérie. Selon les données présentées :

Plus de 350 projets d’investissement ont été enregistrés

Ces projets sont des investissements directs étrangers ou en partenariat

Près de 50 % sont déjà en phase de réalisation

Ces chiffres sont présentés par l’AAPI comme un signe de la dynamique économique actuelle et de l’évolution progressive du cadre d’investissement.

Vers une diversification des partenariats : l’investissement hors hydrocarbures en ligne de mire

La rencontre a également permis d’évoquer les perspectives de coopération entre l’Algérie et les États-Unis. Omar Rekkache a exprimé la volonté de l’Algérie de renforcer les investissements hors hydrocarbures, en mettant l’accent sur plusieurs secteurs. Notamment l’agriculture, l’industrie, l’industrie pharmaceutique et les mines.

Permettant ainsi d’élargir les champs de coopération économique et de diversifier les sources d’investissement dans un cadre plus large que le secteur énergétique.

Les think tanks américains saluent les évolutions du climat des affaires en Algérie

Les représentants des centres de réflexion américains ont, de leur côté, exprimé leur intérêt pour les réformes engagées.

Selon le communiqué de l’AAPI, ils ont salué :

Les efforts en matière d’amélioration du climat des affaires en Algérie

Le renforcement de la transparence

Les mécanismes d’accompagnement des investisseurs

Les facilités liées aux guichets uniques

L’évolution du cadre réglementaire de l’investissement

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En somme, la rencontre entre l’AAPI et les think tanks américains illustre un dialogue économique en progression. Elle met en avant l’intérêt pour les réformes et les opportunités d’investissement en Algérie. Les perspectives évoquent un renforcement des échanges et une ouverture vers de nouveaux secteurs, notamment hors hydrocarbures.