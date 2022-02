Climat apocalyptique à Tébessa : des vents de sable sèment la panique

Aujourd’hui mardi dans l’après-midi, des tempêtes de sable ont touché le sud-ouest de la wilaya de Tébessa, paralysant la circulation et bloquant complètement la vision des automobilistes. De plus, ces vents de sable ont causé une véritable panique auprès des citoyens, notamment ceux souffrant de problèmes respiratoires.

Ces tempêtes de sable qui se sont étendues jusqu’au sud tunisien, ont transformé le jour en nuit, provoquant un étonnement, voir une crainte des citoyens. Les services de la protection civile ont fait état de plusieurs interventions, spécialement au sein des automobilistes et des citoyens souffrant de maladies respiratoires.

Vents de panique à Tébessa : la protection civile s’en mêle

Un dispositif de sécurité spécial a été mis en place et des interventions ont été effectuées dans divers quartiers et axes afin de surveiller et de faciliter la circulation. Les services de la protection civile ont également enregistré plusieurs problèmes au sein des automobilistes paralysés par l’absence de la vision.

Six personnes âgées de 12 à 55 ans souffrant d’essoufflement ont été secourues par les services de la protection civile. Quatre blessés ont été retrouvés à bord d’une voiture sur la route nationale 08 ont aussi été secourus au niveau de la commune d’El Okla El Malha, fait savoir un communiqué de la protection civile.

Le même communiqué indique que 14 autres personnes à bord de trois véhicules, âgés de 01 à 50 ans, retrouvés dans un état de détresse respiratoire, ont été secourus au niveau de la RN 06. 05 parmi eux ont été transférés aux services d’urgences les plus proches.

Il s’agit là, note le communiqué de la protection civile, d’un bilan provisoire des premières interventions avant que les tempêtes de sable ne s’étendent à d’autres régions. Selon des témoignages des gens de la région, les habitants se sentaient essoufflés, en particulier les asthmatiques.