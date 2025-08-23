Climat 2025 : l’Algérie dans le top 5 arabe des pays les plus vulnérables

Le Mécanisme de l’Indice mondial des risques climatiques 2025 vient de révéler son dernier rapport, mettant en lumière les pays les plus touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes. Plusieurs États arabes apparaissent dans le haut du classement, confirmant leur vulnérabilité face aux dérèglements climatiques.

L’Algérie figure au 4ᵉ rang arabe et au 99ᵉ mondial, illustrant une exposition croissante aux aléas climatiques tels que les vagues de chaleur, les sécheresses ou encore les inondations. Si le pays n’est pas en tête du classement régional, sa position interpelle quant à la nécessité d’accélérer les politiques de prévention et d’adaptation.

Vulnérabilité climatique : les pays arabes les plus affectés

En tête du classement arabe, le Soudan occupe la 15ᵉ place mondiale, confirmant une situation particulièrement critique. Suivent Djibouti (31ᵉ mondiale) et la Mauritanie (83ᵉ mondiale), tandis que la Tunisie (114ᵉ), l’Irak (118ᵉ) et la Jordanie (125ᵉ) complètent le tableau.

Ce panorama régional révèle un fait marquant : le Maghreb et la région du Sahel sont en première ligne face aux effets du changement climatique, avec des conséquences directes sur la sécurité alimentaire, la santé publique et la stabilité socio-économique.

L’impact mondial du changement climatique : une réalité sans frontières

À l’échelle planétaire, le Pakistan occupe la première place des pays les plus touchés, suivi du Belize, de l’Italie, de la Grèce et de l’Espagne. L’étude souligne également la présence d’États développés comme les États-Unis, le Portugal ou encore la Bulgarie, preuve que le changement climatique ne connaît pas de frontières.

Entre 1993 et 2022, plus de 9 400 événements climatiques extrêmes ont été recensés, causant la mort de 765 000 personnes et des pertes directes estimées à 2 400 milliards de dollars.

Comprendre l’Indice des risques climatiques : un outil d’évaluation crucial

Créé en 2006, l’Indice des risques climatiques évalue les pertes humaines et économiques liées aux catastrophes naturelles. Il se base sur six indicateurs principaux, dont le nombre de victimes, le coût des dommages matériels et le nombre de personnes affectées. Le rapport 2025 insiste sur le caractère désormais plus fréquent et plus violent des phénomènes climatiques extrêmes, confirmant une tendance mondiale préoccupante.

Ces chiffres révèlent une accélération alarmante, qui appelle à une réponse internationale forte, basée sur l’adaptation, la résilience et un financement climatique équitable, notamment pour les pays du Sud, parmi lesquels l’Algérie.

L’urgence d’agir : un appel à la mobilisation nationale et internationale

Le rapport 2025 confirme que les pays arabes, et particulièrement l’Algérie, ne sont pas à l’abri des dérèglements climatiques mondiaux. Au-delà du constat, il souligne l’urgence d’agir, tant sur le plan national qu’international, pour limiter les dégâts humains et économiques des catastrophes à venir.

