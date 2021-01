Climat : 2020 serait l’année la plus chaude jamais enregistrée 

Le service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S) a indiqué que l’année 2020 a rejoint l’année 2016 en tête de liste du classement des périodes les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde.

Selon le service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S), l’année écoulée a battu un record climatique après avoir terminé à 1.25 °C au-dessus de la période préindustrielle, tout comme l’année 2016. Toutefois, le service C3S a souligné qu’ « il est important de noter que l’année 2020 égale le record de 2016 malgré un refroidissement de la Ninã ».

« Il est assez clair qu’en l’absence des impacts de El Niño et La Niña sur la température d’une année à l’autre, 2020 serait l’année la plus chaude jamais enregistrée », a affirmé Zeke Hausfather, climatologue au Breakthrough Institute, notant que « le monde a gagné 0.2 °C par décennie », et ce depuis les années 1970

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) communiquera les données difinitives concernant les températures de l’année 2020 jeudi prochain, à savoir le 14 janvier, compilant cinq (5) jeux de données : Copernicus, la NASA, l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), les services météorologiques britanniques et le service japonais de météorologie.