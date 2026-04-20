Classes préparatoires : le ministère revoit les règles d’inscription pour la rentrée 2026

À partir du 22 avril 2026, les parents d’enfants scolarisés en sections préparatoires devront impérativement passer par une plateforme numérique unique. Fini les démarches parallèles, les dossiers déposés à la main ou les arrangements locaux. Le ministère de l’Éducation nationale vient d’annoncer une série de mesures radicales pour encadrer les inscriptions en classes de l’éducation préparatoire, afin d’éradiquer les disparités et de recentraliser l’ensemble du processus.

Dans ce nouveau dispositif, l’élimination pure et simple des cas d’inscription exceptionnelle, ces dérogations accordées lors de l’année scolaire 2025/2026 ne seront plus tolérées. Ainsi, garantir une équité absolue entre tous les candidats à l’entrée en préscolaire, un maillon que les autorités jugent désormais stratégique dans la réforme du système éducatif algérien.

Rentrée 2026 : la plateforme « Awlyaa » devient l’unique porte d’entrée pour les classes de l’éducation préparatoire

Le ministère précise qu’aucune inscription ne sera validée en dehors du portail numérique dédié aux parents (https://awlyaa.education.dz ). Cet espace digital centralise désormais toutes les demandes d’admission en sections préparatoires.

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Concrètement, les dossiers papier ou les interventions directes auprès des établissements scolaires deviennent caducs. Chaque parent devra créer son compte, renseigner les informations de son enfant et soumettre sa requête avant une date butoir qui sera précisée prochainement. La plateforme génère automatiquement un numéro de suivi, permettant aux familles de vérifier l’état d’avancement de leur dossier.

Fin des régimes spéciaux : pourquoi le ministère supprime les inscriptions exceptionnelles ?

Dans un communiqué officiel, l’autorité éducative précise que les cas d’inscription exceptionnelle enregistrés durant l’année scolaire 2025/2026 ne seront pas reconduits. Cette décision radicale répond à plusieurs impératifs :

Uniformiser les critères d’âge et de scolarisation sur l’ensemble du territoire

Éviter les pressions locales ou les traitements de faveur

Redonner de la lisibilité aux familles, souvent perdues face à des règles variables d’une wilaya à l’autre

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En clair, plus de passe-droits. Chaque enfant devra satisfaire aux conditions standard, sans exception ni dérogation territoriale.

Calendrier précis : à partir du 22 avril 2026, les parents recevront toutes les modalités pratiques

Dès le 22 avril 2026, une campagne d’information nationale sera lancée via plusieurs canaux. Les parents découvriront alors :

La liste des pièces justificatives à scanner (extrait d’acte de naissance, certificat de vaccination, justificatif de domicile…)

Les tranches d’âge éligibles pour la section préparatoire

La procédure pas à pas pour valider l’inscription en ligne

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Enfin, cette anticipation vise à éviter la ruée de dernière minute et à fluidifier le traitement des demandes.