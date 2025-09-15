Classes préparatoires : le ministère fixe un nombre maximal d’élèves

Le ministère de l’Éducation nationale vient de publier une note concernant les inscriptions en classes préparatoires et les inscriptions exceptionnelles en première année du primaire pour l’année scolaire 2025/2026.

Le ministère a précisé que les inscriptions pour les classes préparatoires se feront au niveau de chaque école disposant d’une telle section. L’effectif ne devra pas dépasser vingt-cinq (25) enfants par classe. Par ailleurs, le ministère a donné son feu vert pour l’adoption d’un système de rotation pour les classes préparatoires dans les écoles primaires, si nécessaire.

Inscriptions en classes préparatoires et exceptionnelles en 1ère année du primaire : les effectifs limités

En ce qui concerne les inscriptions exceptionnelles en première année du primaire, elles sont autorisées en fonction des places pédagogiques disponibles dans chaque établissement. Le nombre d’élèves ne devra pas excéder trente-quatre (34) élèves par classe de première année, afin de ne pas perturber le système d’études.

La note ministérielle détaille les dispositions organisationnelles pour ces deux types d’inscriptions pour l’année scolaire 2025/2026.

Pour rappel, les inscriptions en classes préparatoires pour l’année 2025/2026 concernent les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Les inscriptions exceptionnelles en première année du primaire, quant à elles, s’adressent aux enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2020.

Rentrée scolaire 2025 – 2026 : le ministère de l’Éducation appelle à la prudence

Le ministère de l’Éducation nationale a donné le coup d’envoi des inscriptions pour l’année scolaire 2025-2026. L’opération concerne les classes de préscolaire et les inscriptions exceptionnelles en première année primaire.

Selon le communiqué officiel, les parents peuvent inscrire leurs enfants exclusivement en ligne, en se connectant à la plateforme sécurisée « Espace des parents » (https://awlyaa.education.dz). Cette période d’inscription a débuté ce dimanche 28 septembre et se clôturera le samedi 11 octobre 2025.

Face à la multiplication des fausses informations en ligne, le ministère a lancé un appel à la vigilance. Les familles sont instamment priées de ne se fier qu’aux sources officielles : le site web du ministère (https://www.education.gov.dz) ou les services compétents.

Il est fortement déconseillé de suivre les informations non vérifiées circulant notamment sur les réseaux sociaux, qui peuvent être source de confusion et de désagréments.

Le ministère rappelle que l’exactitude des informations est cruciale pour le bon déroulement de la rentrée scolaire et la sérénité des familles.

