Classement Webometrics des universités : 13 établissements algériens brillent en 2024

Les universités d’Algérie ont enregistré une progression importante dans le classement mondial “Webometrics” de 2024, avec treize universités algériennes désormais parmi les meilleures du monde. C’est un grand bond en avant comparé aux années précédentes. Cette avancée s’inscrit dans une tendance de progrès globale observée dans divers classements mondiaux.

13 universités algériennes primées au classement Webometrics 2024

Dans le classement de cette année, publié sur leur site officiel, treize universités ont été mentionnées, dont l’Université des Frères Mentouri à Constantine 1, l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene à Bab Ezzouar, et l’Université Abou Bakr Belkaïd à Tlemcen, entre autres.

“Webometrics” est le plus grand système d’évaluation des universités mondiales, couvrant plus de 20 000 institutions et en publiant 16 000 d’entre elles. Son objectif est d’améliorer la présence des institutions d’enseignement supérieur et de recherche en ligne, et de promouvoir la publication d’articles scientifiques évalués par des pairs. Cette évaluation semestrielle repose sur la performance des universités à travers leurs sites web, en tenant compte de critères tels que la citation des recherches et l’impact global.

Une progression notable pour les universités algériennes sur la scène internationale

Il est à noter que les universités algériennes étaient peu visibles auparavant, avec seulement deux universités classées à chaque édition au maximum. Le fait que ce nombre soit passé à treize est significatif et témoigne du dynamisme des universités algériennes ces deux dernières années.

Cette amélioration peut être attribuée à l’intérêt croissant porté au classement des universités par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dirigé par Kamel Beddari. Un comité spécial sur la visibilité des universités a été mis en place pour encourager les universités à améliorer leurs sites web et à publier leurs travaux scientifiques en anglais, afin d’être compétitives sur la scène internationale.