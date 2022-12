Classement visas octroyés par les USA 2021: l’Algérie dans le top 5

Beaucoup d’Algériens choisissent l’immigration comme chemin de vie, pour une évolution professionnel ou un cadre plus propice au développement. Si certaines optent pour la proximité de l’Europe, d’autres préfèrent « l’American Dream » et tentent de s’installer aux Etats-Unis.

Cependant, les visas pour les états unis d’Amérique ne sont pas délivrés avec facilité, et certains pays en obtiennent plus que d’autres. Afin de mettre en relief cet octroi de visas, le Département d’État américain a communiqué le rapport annuel pour l’année 2021 indiquant le nombre de visas délivrés à travers le monde. Il faut tout d’abord noter qu’environ 285 000 visas ont été délivrés pour l’année 2022.

Visas donnés par les USA : quelle place pour l’Algérie ?

Selon ce même rapport, l’Algérie a obtenu 1922 visas au courant de l’année 2022 et se classe ainsi 5eme parmi les pays arabes. Le pays ayant obtenu le plus de visas pour ses citoyens est le Yémen avec 4770 visas, puis le Maroc avec 3585 visas, et enfin la Jordanie 2785 visas.

Les pays à la dernière place sont le Bahreïn avec 66 visas, la Mauritanie avec 62 visas, puis le Sultanat d’Oman avec seulement 38 visas octroyés en 2021.

Le classement pour les pays arabes dont les citoyens ont reçu un visa pour les USA se présente donc comme suit:

Yémen 4770 visas, Maroc 3585 visas, Jordanie 2785 visas, Égypte 2230 visas, Algérie 1922 visas, Liban 1543 visas. Soudan 783 visas, Syrie 757 visas, Somalie 724 visas, Arabie saoudite 701 visas, Émirats arabes unis 598 visas, Irak 576 visas. Koweït 412 visas, Tunisie 298 visas, Libye 233 visas, Qatar 190 visas, Djibouti 80 visas, Bahreïn 66 visas, Mauritanie 62 visas, Sultanat d’Oman 38.

Le classement intégral est bien évidement disponible sur le site officiel du département d’Etat des USA. Vous pouvez, sinon, y accéder en cliquant ici.

Passeport Index : à quelle place est classé le passeport algérien ?

Le site spécialisé Passeport Index a révélé son dernier classement et donc la liste des pays qui sont accessibles aux détenteurs d’un passeport algérien sans visa et ils s’élèvent à 18.

Ces pays sont : la Tunisie, le Maroc, la Syrie, la Palestine, la Micronésie, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, la Barbade, Hong Kong, la Malaisie, l’Equateur, le Bénin, la République Dominicaine, Haïti, la Guinée, la Gambie, Saint Vincent et les Grenadines.

Il faut noter que 34 autres pays sont accessibles aux citoyens algériens avec la délivrance d’un visa ou d’un visa électronique à l’arrivée. Ces 34 pays sont : la Guinée-Bissau, les Maldives, la Jordanie, l’Éthiopie, Cuba, les Comores, l’Angola, l’Arménie, la Bolivie, et Burundi. Les Algériens peuvent aussi avoir un visa à l’arrivée pour les pays suivants : l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, l’Iran, le Liban, la Tanzanie, le Nigéria, le Ghana, Cambodge et le Cap-Vert. Mais aussi le Congo, le Gabon, le Kenya, Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice et le Mozambique, le Népal, le Nicaragua, Palaos, le Rwanda, Samoa et les Seychelles.