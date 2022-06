Classement 2022 des villes les plus agréables du monde : Alger très mal classée

Quelles sont les villes les plus agréables du monde ? Les dernières recherches menées par The Economist Intelligence Unit ont établi un nouveau classement pour l’année 2022. Et la surprise : Alger est très mal classée.

Selon le magazine anglais, c’est à partir d’études approfondies et la prise en considération de plusieurs critères spécifiques que cette étude a établi son classement ; regroupant 173 villes du monde, dont la capitale algérienne.

Pour cette année, Alger se voit être la troisième pire ville africaine après Lagos et Tripoli, se situant au fin fond du classement mondial, à la 169 place sur 173. Sans surprise, les villes européennes monopolisent le haut du classement, l’Afrique et l’orient restent à la dérive.

Pourquoi Alger est-elle mal classée ?

En effet, le choix des villes a été fait sur la base de 30 critères regroupés en quatre thématiques : la stabilité sociopolitique, l’accès aux soins de santé, la culture et l’environnement, l’éducation et les infrastructures.

Les principaux critères qui pèsent sur les villes du bas du classement sont : le terrorisme, les guerres et conflits. Par exemple, villes d’Europe centrale, telles que Budapest ou Varsovie, ont ainsi vu leur score chuter depuis l’invasion de leur voisin ukrainien par l’armée russe.

À cela s’ajoutent souvent des infrastructures défaillantes, ainsi que des systèmes de santé et d’éducation, loin des standards internationaux. Comme c’est notamment le cas de l’Algérie.

Les villes les plus agréables à vivre

Vienne prend la tête du classement pour la troisième fois après 2018 et 2019. La capitale autrichienne possède une qualité de vie optimale avec des notes de 100 sur 100 en stabilité, offre médicale, offre éducative et infrastructures, et 96,3 en offre culturelle et environnement, ce qui lui donne une note globale de 99,1 sur 100.

En deuxième position, on retrouve Copenhague au Danemark, puis troisième Zurich en Suisse et Calgary au Canada. Deux autres villes canadiennes sont parmi les dix premières, Vancouver (5ᵉ) et Toronto (8ᵉ). Et deux autres villes hors du vieux continent se partagent la 10e place : Melbourne en Australie et Osaka au Japon.