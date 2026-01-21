Classement touristique arabe : l’Algérie fait son entrée parmi les pays recensés

Le tourisme mondial représente aujourd’hui l’un des secteurs économiques les plus dynamiques, générant chaque année des milliers de milliards de dollars et des millions d’emplois à travers le monde. Longtemps absente des grandes routes touristiques internationales, l’Algérie commence toutefois à apparaître, timidement mais sûrement, dans les classements régionaux liés aux revenus du tourisme.

Malgré un potentiel touristique immense et largement sous-exploité, le pays figure désormais dans la liste des pays arabes qui tirent des revenus du tourisme, selon des données récentes relayées par la chaîne Al Jazeera.

Une destination longtemps marginalisée, aujourd’hui redécouverte

Pendant de nombreuses années, l’Algérie est restée en marge des flux touristiques internationaux. Plusieurs facteurs ont contribué à cette situation, notamment une ouverture limitée, des procédures de visa complexes et une promotion touristique insuffisante à l’étranger.

Mais depuis quelque temps, la perception de l’Algérie évolue progressivement. Des voyagistes spécialisés, des médias internationaux et des créateurs de contenus s’intéressent de plus en plus à cette destination encore considérée comme « hors des sentiers battus », à l’heure où le tourisme de masse sature les destinations classiques.

Le Sahara algérien, les villes historiques, le littoral méditerranéen, les sites romains et la richesse culturelle du pays attirent désormais une nouvelle catégorie de voyageurs en quête d’authenticité et d’expériences uniques.

Une ouverture progressive aux touristes étrangers

Cette dynamique est en partie soutenue par la nouvelle approche des autorités algériennes vis-à-vis du tourisme étranger. L’introduction du visa à l’arrivée pour les touristes voyageant dans le cadre de circuits organisés, en collaboration avec des agences locales agréées, a facilité l’accès au pays.

Par ailleurs, l’hospitalité reconnue des Algériens constitue un atout majeur, souvent mis en avant par les visiteurs étrangers, qui saluent l’accueil, la sécurité et la richesse humaine du pays. Ces éléments contribuent à améliorer l’image de l’Algérie sur la scène touristique internationale.

L’Algérie à la 12ᵉ place des pays arabes en matière de revenus touristiques

Selon un graphique publié le 20 janvier, basé sur les dernières données disponibles pour l’année 2024, l’Algérie occupe la 12ᵉ place parmi les pays arabes qui génèrent des revenus issus des touristes étrangers.

Les recettes touristiques de l’Algérie sont estimées à 0,13 milliard de dollars, un chiffre modeste comparé aux leaders régionaux, mais significatif pour un pays dont le secteur touristique reste encore en phase de développement.

Le classement est largement dominé par :

les Émirats arabes unis (57 milliards de dollars),

(57 milliards de dollars), l’ Arabie Saoudite (41 milliards),

(41 milliards), l’ Égypte (15,3 milliards),

(15,3 milliards), suivis du Maroc (11,3 milliards) et du Qatar (8,4 milliards).

D’autres pays comme l’Irak, la Jordanie, le Liban, le Bahreïn, Oman et le Koweït figurent également devant l’Algérie dans ce classement.

Un potentiel encore largement inexploité

Si la position de l’Algérie reste modeste, le fait qu’elle figure dans ce classement marque une évolution notable. Les experts s’accordent à dire que le pays dispose de marges de progression considérables, à condition d’accélérer les investissements, d’améliorer les infrastructures, de renforcer la promotion internationale et de simplifier davantage l’accès au territoire.

À terme, le tourisme pourrait devenir un véritable levier de diversification économique, complémentaire aux hydrocarbures, et un moteur de développement régional durable.

