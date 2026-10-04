Times Higher Education 2027 : 31 établissements algériens classés, un record

L’université algérienne continue de grignoter des places sur la scène académique internationale. Dans la dernière édition du classement THE 2027 (Times Higher Education World University Rankings), 31 institutions nationales figurent désormais parmi les établissements évalués.

Un total qui propulse le pays au premier rang maghrébin et à la deuxième marche du podium africain, si l’on s’en tient au nombre d’universités retenues. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lui-même relayé ces chiffres.

Le classement THE 2027 fait passer l’Algérie de 28 à 31 établissements

Trois institutions supplémentaires rejoignent le palmarès par rapport à l’édition 2026, qui en comptait 28. Cette progression, en apparence modeste, traduit surtout une dynamique: davantage d’universités algériennes remplissent aujourd’hui les critères exigeants de données et de performance imposés par le classement britannique.

Le ministère y voit la confirmation d’un ancrage durable des établissements nationaux dans les grands référentiels mondiaux. Cette visibilité accrue n’est pas un phénomène isolé. En juin dernier, neuf universités du pays avaient déjà fait leur entrée dans le palmarès américain US News, une percée saluée des universités algériennes dans les classements internationaux qui avait vu Sidi Bel Abbès intégrer le top 1000 planétaire.

L’université d’El Oued prend la tête du palmarès national

C’est l’établissement d’El Oued qui domine cette fois le classement à l’échelle nationale. Sa position le situe dans la tranche mondiale 1200-1400, un intervalle qui regroupe des centaines d’institutions à travers le globe. Pour une université du Sud-Est algérien, la performance mérite d’être soulignée.

Ce résultat ne sort pas de nulle part. L’université d’El Oued figure parmi les bénéficiaires du programme CBHE 2026 de Bruxelles, aux côtés d’autres pôles nationaux retenus pour des financements européens décrochés par huit universités algériennes. Les partenariats internationaux pèsent lourd dans les grilles d’évaluation de ce type de palmarès.

À LIRE AUSSI : Indice mondial de l’innovation 2026 : L’Algérie 3e mondiale sur 139 pays pour l’indicateur « Éducation »

Les critères du Times Higher Education favorisent la recherche publiée

Le Times Higher Education évalue les établissements sur plusieurs familles d’indicateurs: qualité de l’enseignement, volume et impact des travaux scientifiques, transfert de connaissances vers l’industrie et ouverture vers l’étranger. Chaque critère réclame des données fiables et vérifiables.

Autrement dit, un établissement ne peut apparaître dans ce palmarès sans un minimum de production scientifique indexée. L’arrivée de trois nouvelles institutions suggère donc que des laboratoires jusque-là discrets publient davantage, et dans des revues mieux référencées.

La place de deuxième en Afrique s’entend ici en volume d’établissements classés, pas en qualité moyenne. Une nuance importante, mais qui n’enlève rien au signal envoyé: le système universitaire algérien s’est densifié et structuré.

À LIRE AUSSI : Meilleurs pays pour le tourisme : l’Algérie grimpe dans le classement mondial en 2026