Classement TasteAtlas – meilleures soupes : la Chorba Beida algérienne dans le TOP 50 mondial

La cuisine algérienne continue de briller à l’international grâce à sa dernière réalisation culinaire : la Chorba Beida (Chorba Blanche), une soupe traditionnellement préparée pendant le mois du Ramadan. Selon le site spécialisé TasteAtlas, la recette algérienne a été classée 32ème meilleure soupe au monde avec une note de 4,5 sur 5.

Bien qu’elle soit simple à préparer, elle montre une maîtrise parfaite de l’art des parfums et des saveurs dans la culture culinaire algérienne. La chorba beïda est donc une soupe de poulet blanc algérienne riche et nourrissante traditionnellement préparée pour le Ramadan. Elle est généralement composée d’une combinaison de poulet, d’oignons, de carottes, de céleri, d’ail, de beurre, de cannelle, de pois chiches et d’assaisonnements.

All about the 100 best-rated soups in the world: https://t.co/iDxtQjqDAt pic.twitter.com/bQJ4iyfNHY — TasteAtlas (@TasteAtlas) April 14, 2023

TasteAtlas : Classement des meilleures soupes au monde

Dans le classement récent publié par TasteAtlas, le célèbre guide de voyage en ligne axé sur la découverte de la cuisine traditionnelle, les 100 meilleures recettes du monde ont été dévoilées. TasteAtlas est reconnu pour ses recettes authentiques, ses critiques gastronomiques éclairées et ses articles de recherche approfondie sur les ingrédients et les plats populaires.

Le Tonkotsu Ramen japonais a décroché la première place dans ce palmarès prestigieux. Ce ramen se distingue par son bouillon de porc onctueux et savoureux, ses nouilles fraîches, ses œufs à la coque fondants et sa poitrine de porc délicatement cuite qui fond littéralement en bouche.

La deuxième place donc est occupée par le Zurek polonais, une soupe traditionnelle aux saveurs marquées, suivie de près par le Mercimek çorbası, une soupe aux lentilles originaire de Turquie. Ce classement met en lumière la richesse et la diversité des cuisines du monde entier, soulignant l’importance de préserver et de célébrer les traditions culinaires.