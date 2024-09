Classement Stanford 2024 : l’Algérie brille avec 68 chercheurs parmi le Top 2% mondial

La prestigieuse université américaine de Stanford a publié son classement annuel et son Top 2% des chercheurs et des scientifiques les plus cités au monde, pour l’année 2024. Les Algériens y figurent en force !

Ce classement met en lumière les chercheurs les plus influents du monde entier qui ont marqué l’année par leurs contributions dans leurs disciplines respectives. Pour dresser cette liste, l’université américaine s’est basée sur les données de Scopus d’Elsevier.

Classement Stanford 2024 : les chercheurs algériens en force !

Dans ce prestigieux classement, l’Algérie a fait augmenter le nombre de ses chercheurs qui ont réussi à inscrire leurs noms dans ce classement de Standford. En effet, ce sont 68 chercheurs issus des universités algériennes qui figurent dans la liste.

Avec une performance exceptionnelle, l’université de M’Sila se positionne en tête des universités algériennes avec le plus important nombre de chercheurs cités dans ce top 2%. Ce résultat témoigne du progrès significatif de cet établissement, notamment grâce à la recherche scientifique, l’encouragement des études académiques et la mise à disposition de toutes les ressources nécessaires.

Parmi les noms issus de l’université de M’sila qui se distinguent dans ce classement, on cite :

Bouarissa Nadir ;

Berri Saadi ;

Chouder Aissa ;

Houssini Abdesselam ;

Maireche Abdelmadjid.

Le professeur Lotfi Mouni dans le top 2% de Stanford

Parmi les lauréats sélectionnés pour figurer dans ce classement de l’année 2024, figure le nom du professeur Lotfi Mouni, de l’université de Akli Mohend Oulhadj de Bouira. À son actif, il compte plusieurs travaux de recherche et publications scientifiques internationales.

Un autre nom distingué par l’université américaine est celui de Djamila Rekioua, issue de l’université Abderrahmane Mira de Bejaia. Par ailleurs, de l’université de Chlef, on retrouve Djilali Salih, Bergout Tarik de l’université de Batna 2.

De plus, le classement comprend plusieurs autres chercheurs de l’université d’Oum El Bouagui, dont on cite Ounnas Adel. Mais aussi, FOuad Bourada de Sidi Bel Abbas et Djaouadi Tahar Hassain de l’université de Ibn Khaldoun de Tiaret.

Par ailleurs, de l’université de Sétif, on retrouve Arras Abdelghani et Triki Houria de l’université Badji Mokhtar Annaba. Le reste des noms des chercheurs algériens sont consultables sur la base Scopus d’Elsevier (cliquer ici).

