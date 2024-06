Classement Skytrax 2024 : Air Algérie rejoint-elle la course des meilleures compagnies ?

À l’occasion de son 25ᵉ anniversaire, Skytrax a récompensé les meilleures compagnies aériennes, les meilleures low cost et les meilleurs aéroports, lors du World Airlines Awards 2024, décernés lors de la cérémonie a eu lieu, lundi 24 juin.

Depuis sa création en 1999, Skytrax établit chaque année son célèbre classement, considéré comme les Oscars de l’industrie de l’aviation. Plus de 80 prix ont été décernés, notamment : la meilleure compagnie aérienne au monde, les meilleures low cost, le meilleur personnel de cabine et les meilleures premières classes…

Qatar Airways élue meilleure compagnie au monde

Pour cette nouvelle édition, le titre de la meilleure compagnie aérienne au monde revient à Qatar Airways. Après avoir été rétrogradé à la deuxième place en 2023, la compagnie qatarie reprend sa première place pour la septième année, pendant 13 ans.

Par ailleurs, ce prestigieux palmarès est toujours dominé par les compagnies du golfe et d’Asie. En effet, le transporteur national de Singapour arrive en 2ᵉ marche du podium, tandis que Emirates se positionne en 3ᵉ place, suivie par ANA ALL NIPON Airways (4ᵉ) et Cathay Pacifique Airways en 5ᵉ position.

Dans le classement des meilleures low cost, AirAsia, Scoot et Volotea occupent les trois premières places de cette liste. Flynas et Transavia France complètent ce Top 5.

Que pense Skytrax des performances d’Air Algérie ?

Pour dresser ce classement, Skytrax a mené une enquête annuelle de satisfaction des passagers aériens. Pour composer la liste inédite des meilleures compagnies aériennes au monde, plus de 20 millions de passagers, à travers le monde, ont été interrogés, notamment sur : la qualité du vol, le rapport qualité-prix, les services en cabine, temps d’attente à l’enregistrement…

Malheureusement, le nom d’Air Algérie ne figure dans aucun de ces classements, même pas dans le top 100 des meilleures compagnies aériennes. En effet, le transporteur aérien national a encore, devant lui, un long chemin à faire pour rejoindre la course des meilleures compagnies aériennes au monde.

Dans son analyse, Skytrax a octroyé la note de trois étoiles à Air Algérie, pour évaluer la qualité de ses produits à l’aéroport, mais aussi à bord. Le spécialiste de l’industrie d’aviation considère que les performances de ce transporteur aérien sont relativement faibles et insuffisantes pour intégrer son célèbre classement. Parmi ses principales faiblesses, Skytrax cite le service du personnel et “le hub d’Alger qui manque d’attrait et de commodité pour les passagers“.

