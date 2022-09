Classement Skytrax 2022 : les meilleures compagnies aériennes au monde

L’organisation internationale de notation du transport aérien, en l’occurrence Skytrax, a, aujourd’hui, son mot à dire dans le monde de l’aviation. En effet, elle propose un classement, tant redouté, des dix meilleures compagnies aériennes dans le monde.

Pour établir ce classement, Skytrax a interrogé plus de 14 millions d’usagers. Et ce, par rapport à plusieurs volets. Notamment, la qualité des vols et des services de chaque compagnie aérienne, ainsi que l’expérience pré et post voyage.

Air France, dans le top 10 des meilleures compagnies aériennes au monde 2022 de Skytrax

Pour son édition 2022, Skytrax a dévoilé son classement le 26 septembre dernier. À la tête de ce classement figure, pour la septième fois, Qatar Airways. Se composant d’une flotte de 200 avions, qui desservent 150 destinations, la compagnie qatarie a déjà obtenu le titre de la meilleure compagnie aérienne au monde en 2011, 2012, 2015, 2017, 2019 et en 2021. Par ailleurs, les autres places du podium appartiennent à Singapore Airlines et Emirates, en deuxième et troisième position, respectivement.

Dans ce classement des meilleures compagnies aériennes, se place en huitième position, Air France. Mais ce n’est pas tout. La compagnie aérienne française occupe également la deuxième place des compagnies aériennes européennes pour 2022, selon toujours Skytrax.

Il faut savoir qu’Air France, qui dessert également plusieurs destinations en Algérie, est également bien placée dans d’autres classements. Notamment, en quatrième position parmi les meilleures compagnies aériennes de première classe du monde 2022. Et 13e compagnie aérienne de business classe du monde 2022. Mais aussi, 6e des meilleures compagnies de premium Economy Class.

Air Algérie hors du classement des meilleures compagnies aériennes 2022 selon Skytrax

Bien que la compagnie nationale aérienne nationale ne figure pas dans ce classement international des meilleures compagnies aériennes, Air Algérie a quand même obtenu une bonne note de la part de Skytrax. En effet, ce dernier a accordé une certification 3 étoiles sur un score total de cinq.

Ce qui fait, bien évidement, un très bon score. Basé sur la qualité des services de la compagnie aérienne nationale. Elle a, ainsi, réussi à obtenir 3.5 pour les voyages en classe affaire et 3 étoiles pour la classe économique. Et ce, pour les voyages court-courriers et long-courriers.

Cependant, visiblement, une telle note semble insuffisante pour permettre à la compagnie aérienne nationale de se positionner parmi les meilleures compagnies aériennes pour l’année 2022, selon le classement Skytrax.