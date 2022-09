Classement Skytrax 2022 : Air Algérie obtient 3 étoiles

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale algérienne fait face à de nombreuses critiques, que ce soit vis-à-vis du service de transport ou du commercial. Cependant, Skytrax, un organisme indépendant anglais n’est pas du même avis et certifie la compagnie.

La compagnie aérienne est donc à présent certifiée 3 étoile selon le classement Skytrax. En effet, cette année elle s’est vue octroyée une certification attestant qu’elle possédé a présent 3 étoiles selon le classement Skytrax, une certification de renommée mondiale qui met donc en avant la qualité du service d’Air Algérie. A savoir que la note maximale est de 5 étoiles.

Pour bénéficier de ces trois étoiles, Air Algérie a du se démarquer dans deux types de voyages : les voyages long-courriers et les voyages court-courriers. Les notes données par l’organisme anglais sont donc les suivantes :

En ce qui concerne les voyages long-courriers, Air Algérie a obtenu 3,5 étoiles pour les voyages en classe affaire et 3 toiles pour la classe économique.

Quant aux voyages court-courriers, la note de 3,5 étoiles a été donnée pour la classe affaire et celle de 3 étoiles pour la classe économique.

Pour rappel l’an passé, Air Algérie était absente du top 10 des meilleures compagnies aériennes africaines d’après ce même classement.

Le classement Skytrax : quels sont les critères ?

Skytrax est un organisme de consultation basé à Londres au Royaume-Uni qui opère depuis 1999.

L’une de ses principales activités est la surveillance des statistiques liées au secteur du voyage afin de faire des classements. Au fil du temps, la certification de l’organisme est devenue une réelle référence.

Les étoiles sont données, suite à une analyse minutieuse de la compagnie et des services qu’elle dessert. En effet, un audit et une évaluation sont effectués afin de mettre en place ces barèmes.

L’obtention des 3 étoiles par la compagnie algérienne découle de l’une de ces analyses, qui comprend entre autres l’évaluation du service lié au personnel de cabine, mais aussi le personnel de sol ainsi qu’un ensemble de données récoltées par l’organisme comme la qualité du confort, de la qualité de service, ou de la restauration à bord.