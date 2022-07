Enseignement supérieur : l’Algérie présente au classement Shanghai 2022

L’édition 2022 du classement de Shanghai a été publiée il y a quelques jours. Il existe depuis 2003, et classe les établissements d’enseignement supérieur.

Il se base sur le nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les étudiants diplômés et les professeurs. Ce classement prend aussi compte du nombre de publications dans les revues scientifiques Science et Nature et du nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline.

Cette année, comme les précédentes, les universités américaines prennent la tête du classement des 1000 universités du monde.

Selon le classement Shanghai, voici le top 10 des universités à travers le monde :

1. Harvard

2. Stanford

3. Cambridge

4. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

5. Université de Californie à Berkeley

6. Princeton

7. Oxford

8. Columbia

9. California Institute of Technology

10. Université de Chicago

Algérie : une université algérienne présente au classement de Shanghai 2022

Cette année, une université algérienne a réussi à se classer : L’Université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbes. C’est d’ailleurs la seule université du continent africain à y figurer.

En effet, le recteur Abdennebi Mimouni l’a rappelé jeudi en affirmant : “ l’Université Djillali Liabes est la seule, au niveau africain, à figurer à ce classement en termes de spécialisation”.

L’établissement de Sidi Bel Abbes qui a réussi à se classer à la 101e position mondiale dans le secteur de l’ingénierie urbaine, la 201e position en génie mécanique et la 301e en sciences des matériaux. Au courant de cette année, l’Université s’était déjà démarquée en se classant à la première position au niveau national dans le classement « The Scientific Index ».

Le responsable a tenu à rappeler que cela a été essentiellement possible grâce à “la stratégie adoptée par l’université en matière de politique de recherche scientifique et d’innovation”. Les chercheurs de l’université algérienne se sont démarqués grâce aux différents travaux scientifiques effectués au sein des 54 laboratoires de recherche.

Ces positions mettent donc en avant les capacités de l’enseignement supérieur algerien rappelant le potentiel des chercheurs, mais aussi les avancées et les stratégies positives menées par les responsables.