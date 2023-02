Classement Remitly : quel est le métier de rêve des Algériens en 2022 ?

Remitly, une entreprise de transfert d’argent internationale, a mené une étude pour comprendre les

professions pour lesquelles les gens seraient prêts à quitter leur pays d’origine. Cette étude, basée

sur l’analyse de requêtes effectuées sur Google, a porté sur près de 200 métiers différents. Les

résultats de cette enquête sont riches en enseignements et fournissent un aperçu intéressant sur les

aspirations et les rêves de nombreux travailleurs. Il faut savoir que la méthodologie utilisée pour cette étude est simple.

Les données de recherche Google ont été collectées d’octobre 2021 à octobre 2022 pour chaque pays ( pour les termes suivants : « comment devenir [profession] » ), A savoir que l’ensemble des données ont été collectées en novembre 2022.

L’entreprise a ainsi analysé les requêtes effectuées sur Google par des internautes francophones,

anglophones et hispanophones, pour des métiers tels que pompier, avocat, boulanger, mais aussi

pour des professions moins connues telles que luthier, orthophoniste ou encore chercheur en

biologie marine. Les résultats de cette étude offrent un aperçu sur les aspirations professionnelles

des travailleurs du monde entier.

Quelles sont la profession la plus convoitée à travers le monde ?

« Quand je serai grand, je veux être pilote » , le site cite cette célèbre phrase, que beaucoup d’enfants

évoquent. Apparemment, ce n’est pas qu’un simple rêve d’enfants, ce métier est toujours aussi

désirable à l’âge adulte.

En effet, le métier de pilote est un rêve pour beaucoup de personnes, et cela se reflète dans les

chiffres de recherche mondiaux pour les termes tels que « comment devenir pilote ». Avec près d’un million (930 630) de recherches annuelles, cela montre que de nombreuses personnes sont très

intéressées par ce métier.

En outre, le métier de pilote est en tête de la liste des emplois de rêve dans 25 pays à travers le

monde, y compris des pays très développés comme les États-Unis, l’Angleterre et l’Australie.

En seconde place, vient le métier d’écrivain (801 200 recherches), suivi de danseur (278 720

recherches), puis Youtubeur (195 070 recherches).

Voici le top 10 des métiers les plus convoités selon l’étude faite par Remitly :

Pilote (930 630) Écrivain (801 200) Danseur (278 720) YouTubeur (195 070) Entrepreneur (178 380) Acteur (176 180) Influenceur (159 180) Programmeur (125 310) Chanteur (121 430) Enseignant (114 950)

Algérie : quel est le métier le plus recherché ?

Remitly a par la même occasion, partagé une carte du monde dans laquelle sont affichés, grâce à un

code couleur les métiers les plus recherchés par pays. Nous avons donc une vue d’ensemble sur les

préférences des citoyens par pays et pouvons repérer le métier le plus rechercher des Algériens.

D’après cette même carte, c’est le métier d’écrivain qui revient le plus chez les Algériens. Rappelons

que ce métier est classé deuxième, avec 801 200 recherches Google par an.

La profession d’écrivain offre une variété de carrières dans lesquelles les mots et l’imagination sont

les maîtres mots. Elle offre aussi une grande flexibilité puisqu’elle peut être exercée depuis n’importe

où dans le monde, et procure donc une certaine liberté, et peu d’engagement. Ce métier est aussi

perçu comme étant très intellectuel, et glorifié.

Dans 75 pays à travers le monde, les gens rêvent de devenir écrivains plus que toute autre

profession, et cela est vrai pour des pays tels que la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, la Suède mais

aussi l’Algérie.