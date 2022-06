Classement 2022 : quelles sont les meilleures universités algériennes ?

L’université est le reflet du système éducatif, et son cadre définit en grande partie l’avenir professionnel des étudiants.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a effectué un classement des meilleures universités en Algerie de l’année 2022.

Un établissement se distingue et c’est l’Université des Sciences et Technologies Houari Boumediene Bab Ezzouar qui est arrivée en tête du classement.

Ce classement comprenait 109 établissements d’enseignement supérieur dont des universités, des pôles universitaires et des écoles supérieures.

L’Université des Sciences et Techniques Houari Boumediene, l’Université de Tlemcen et l’Université de Sétif 1 se sont classées premières en obtenant respectivement les trois rangs. L’Université de M’Sila s’est classée quant à elle quatrième.

Les universités prennent le dessus sur les écoles supérieures

Ce que l’on peut remarquer, c’est que les universités prennent le dessus sur les écoles supérieures dans ce classement de l’année 2022.

En effet, par exemple, l’École supérieure de médecine vétérinaire arrive à la sixième place.

De plus, beaucoup d’Universités considérées comme prestigieuses se sont retrouvées à la fin du classement car elles ne répondaient pas aux critères. L’Université d’Alger 1 se classe 26, et de même pour l’Université d’Alger 3 qui se classe à la 62ème place alors à une nouvelle université est Blida 2 qui se classe 24.

Des critères très spécifiques ont été utilisés par le ministère

Pour effectuer ce classement, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s’est appuyé sur plusieurs critères liés à un barème.

Les critères mis en avant par ce classement sont : l’enseignement et sa qualité sur un total 25 points, la recherche scientifique sur 35 points et le développement technologique et la créativité sur 15 points. En plus, il y a la gouvernance qui est calculée sur 15 points ainsi que l’ouverture aux universités internationales sur 10 points.

Ces critères englobent les aspects principaux qui représentent, d’après le ministère un bon établissement. Les critères pour ce classement des meilleures universités de l’année 2022 sont donc représentatifs des priorités du ministère.