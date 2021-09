Classement puissances navales 2021 : l’Algérie surpasse la France

L’armée algérienne a toujours occupé une place privilégiée dans le classement des puissances militaires. Au niveau mondial, elle a déjà pu décrocher la 27ᵉ place, selon un classement établi en 2021 par le site spécialisé Global Fire Power (GFP). Un constat loin d’être étonnant puisque le secteur de la Défense nationale bénéficie du plus grand budget de l’État.

Sur le plan naval, un nouveau classement de la revue GFP crée la surprise. L’Algérie est classée parmi les 15 premières puissances navales mondiales. La marine Algérienne a pu même surpasser celle de la France, indique la même revue dans son classement 2021 des puissances navales du monde.

Puissance Marine : l’Algérie surclasse la France

Selon la revue spécialisée Global Fire Power, l’Algérie est classée à la 14ᵉ position mondiale en ce qui concerne le nombre total de navires de guerre et de sous-marins. Le pays figure même avant la France, tout en se hissant à la deuxième place Africaine.

L’Algérie est classée donc à la 14ᵉ position, avec un score total de 201 points. Le pays est classé derrière les plus grandes puissances mondiales, comme la Corée du Sud (13ᵉ avec 234 points), les États-Unis (4ᵉ avec 490 points), elle-même surpassée par la Corée du Nord (3ᵉ avec 492 points).

L’Algérie surpasse cependant la France (17e avec 180 points) et le Maroc (21ᵉ avec 121 point). L’Égypte cependant est classée premier pays africain en ce qui concerne la force navale selon GFP (7ᵉ position avec 316 points).

La revue GFP se base dans l’élaboration de son classement sur le nombre de tous les types de navires de guerre. Soit les porte-avions, les sous-marins, les porte-hélicoptères, les corvettes, les frégates, les navires côtiers, les navires d’assaut et de soutien amphibies et auxiliaires. Le classement ne prend pas en considération les commandes faites et non encore réceptionnées.

Algérie première puissance sous-marine en Afrique

Ce constat vient d’être renforcé suite à la publication d’un rapport élaboré par Global Firepower, un site américain qui établit chaque année un classement des forces militaires de plus de 100 pays dans le monde. Selon ledit rapport, l’Algérie occupe la première place dans le domaine maritime sous-marin, au niveau de l’Afrique et du monde arabe.

Le rapport établit par le site américain susmentionné a indiqué que l’Algérie a été classée la première dans le monde arabe et la 15ᵉ dans le monde entier. En effet, elle dispose de huit sous-marins et dépasse de ce fait l’Égypte qui occupe la deuxième place dans le monde arabe et la 16e place au niveau mondial.

Ce classement publié sur le site de Global Firepower a permis aussi de mettre en exergue la rivalité qui existe entre les États Unies d’Amérique et la Chine dans tous les domaines et particulièrement dans le domaine sous-marin, considéré comme étant une partie indissociable de la puissance militaire.

Les sous-marins, élément incontournable pour les armées

Dans ce contexte, la Chine a pu décrocher la première place au niveau mondial avec 79 sous-marins, suivi par sa rivale les États Unies d’Amérique avec 68 sous-marins. La Russie se positionne en troisième place avec 64 sous-marins, ensuite la Corée du Nord (36 sous-marins), l’Iran (29), la Corée du Sud (22), le Japon (20), l’Inde (17), la Turquie (12). Ainsi, la Colombie, la Grèce, la Grande-Bretagne (11), la France (10), le Pakistan (9), l’Algérie, l’Italie, l’Égypte (8).

Par ailleurs, le site américain susmentionné a indiqué que les équipements sous-marins sont utilisées par les puissances militaires afin d’appuyer les opérations de renseignements et de soutenir les forces spéciales.

Enfin, il convient de préciser que le classement établi par Global Firepower a été élaboré selon des critères liés au type de fonctionnement des sous-marins. Autrement dit, s’ils fonctionnent garce à l’énergie nucléaire, électrique ou Diesel et non pas selon des critères relatifs à la durée et la qualité de fabrication, a conclu le rapport.