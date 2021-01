Classement puissances militaires 2021: L’Algérie améliore sa position

L’armée algérienne (ANP) a gagné, cette année, une place dans le classement des puissances militaires dans le monde.

Selon le classement 2021 établi par le site spécialisé Global Fire Power (GFP), l’Armée nationale populaire algérienne occupe la 27ᵉ place, une avancée par rapport à l’année dernière où notre armée était classée 28ᵉ.

Avec un budget estimé par le GFP à 13,9 milliards de dollars, l’Algérie s’est hissé parmi le Top 30 des armées les plus puissantes dans le monde.

Dans le podium du classement, le top 3 des armées les plus puissantes n’a pas changé par rapport à l’année dernière. En effet, on retrouve les États-Unis à la première place suivis par les Russes (2e) et la Chine (3e).

L’armée algérienne, la plus puissante au Maghreb et deuxième en Afrique

Au niveau africain, l’Algérie dépasse de loin ses voisins tunisiens (73e) et marocains (53e), en occupant la première place au Maghreb et deuxième puissance en Afrique après l’Égypte (treizième place mondiale).

Selon Les chiffres fournis, par le GFP, l’Algérie dispose de : 551 avions (102 chasseurs et 268 hélicoptères), 7000 véhicules blindés, 130 000 militaires actifs et 150 000 militaires de réserve.

À noter que le classement se base sur cinquante critères, dont le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique, le nombre de militaires actifs, la force navale et le nombre d’avions de chasse.