Classement producteurs de pétrole : l’Algérie dans le Top 5 africain

L’exportation de pétrole brut constitue la principale source de revenus pour de nombreux pays africains. Selon un rapport du portail allemand, Statista, les réserves prouvées de pétrole brut de l’Afrique s’élevaient, en 2021, à 125,3 milliards de barils. Les plus grosses réserves se trouvent en Libye, au Nigeria, en Algérie, en Angola, au Soudan, en Égypte, au Congo-Brazzaville, en Ouganda, au Gabon, et au Tchad.

Les plus grosses réserves africaines de pétrole brut ?

Bénéficier d’abondantes réserves de pétrole brut et une chose, pouvoir les extraire et les exploiter en est une autre. Dès lors, il est intéressant de voir si les pays disposant des plus grandes réserves de pétrole brut sont également ceux qui en produisent le plus.

Pour l’année 2021 (chiffres de Statista), la Libye est le pays qui possède la plus grosse réserve prouvée de pétrole brut sur le continent africain avec 48,4 milliards de barils. En deuxième position, on trouve le Nigeria avec 36,9 milliards de barils. L’Algérie arrive à la troisième place, mais loin derrière les deux premiers du classement, avec 12,2 milliards de barils. La quatrième position revient à l’Angola avec 7,8 milliards de barils. Les autres pays du top 10 sont le Soudan, l’Égypte, le Congo-Brazzaville, l’Ouganda, le Gabon, le Tchad, avec respectivement 5, 3,3, 2,9, 2,5, 2 et 1,5 milliard de barils.

Top 10 des pays africains producteurs de pétrole

Par ailleurs, voici la liste des dix pays africains qui ont produit le plus de pétrole brut en 2021. Les chiffres indiqués s’appuient sur les données fournies à la fois par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et par d’autres bases de données fiables.

Nigeria : Ce pays d’Afrique de l’Ouest était le plus grand producteur de brut. Sa production quotidienne moyenne, en 2021, était de 1,27 million de barils.

Ce pays d’Afrique de l’Ouest était le plus grand producteur de brut. Sa production quotidienne moyenne, en 2021, était de 1,27 million de barils. Libye : Première réserve en Afrique, la Libye occupe la deuxième place des plus grands pays producteurs de pétrole. En 2021, elle a produit en moyenne 1,21 million de barils de brut par jour.

Première réserve en Afrique, la Libye occupe la deuxième place des plus grands pays producteurs de pétrole. En 2021, elle a produit en moyenne 1,21 million de barils de brut par jour. Angola : Ce pays riche en pétrole a produit une moyenne quotidienne de 1,11 million de barils de brut.

Ce pays riche en pétrole a produit une moyenne quotidienne de 1,11 million de barils de brut. Algérie : Notre pays a produit une moyenne de 959 000 barils de brut par jour. Il arrive ainsi en 4 e position des pays producteurs d’or noir en Afrique.

Égypte : L’Égypte a produit 559 000 barils par jour.

L’Égypte a produit 559 000 barils par jour. République du Congo : La production de ce pays en 2021 s’est élevée à une moyenne quotidienne de 253 000 barils.

La production de ce pays en 2021 s’est élevée à une moyenne quotidienne de 253 000 barils. Gabon : La production du Gabon s’est établie à une moyenne de 188 000 barils par jour.

La production du Gabon s’est établie à une moyenne de 188 000 barils par jour. Ghana : La production quotidienne de brut de ce pays d’Afrique de l’Ouest s’est élevée à 176 000 barils en 2021.

La production quotidienne de brut de ce pays d’Afrique de l’Ouest s’est élevée à 176 000 barils en 2021. Guinée équatoriale : La production quotidienne moyenne de ce pays était de 71 000 barils.

La production quotidienne moyenne de ce pays était de 71 000 barils. Tchad : Sa production était de 70 000 barils par jour.

Lecture globale

Ainsi, la grande majorité des pays possédant les plus grosses réserves d’or noir, se retrouvent également dans le top 10 africain des pays producteurs de pétrole. On remarque cependant quelques exceptions. Par exemple, le Soudan, 5e réserve (5 milliards de barils), ne figure pas dans ce top 10. En revanche, le Ghana et la Guinée équatoriale, qui n’apparaissent pas dans la liste des plus grosses réserves, font partie des plus grands pays producteurs de pétrole en Afrique.

Notez enfin que le cours du pétrole algérien, le Sahara Blend, continue d’augmenter. Pour le mercredi 4 mai 2022, le baril s’est vendu à 110, 74 $. Le Sahara Blend occupe la cinquième place des bruts les plus chers dans le monde.