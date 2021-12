Classement PIB : quelle place pour l’Algérie en Afrique ?

Même si on a souvent tendance à l’oublier, l’Algérie reste un acteur économique important au niveau de l’Afrique. Grâce à sa superficie qui la classe comme le plus vaste pays du continent, mais aussi grâce à son marché, l’Algérie est dotée d’un grand potentiel pour figurer dans le podium des économies africaines.

Ceci dit, l’Algérie n’a pas été classée parmi les trois plus grandes économies africaines. C’est en tout cas ce qui ressort d’un classement récemment publié par le site Statistika, qui se base sur les chiffres de la Banque Mondiale. Le site spécialisé, comme son nom l’indique, dans les études statistiques, a classé l’économie algérienne à la 4ᵉ place.

Il s’agit d’un graphique qui expose les évolutions des économies africaines depuis 1990 jusqu’à 2000. Durant ces 30 années, le site allemand indique que « ‘les « lions africains’ sont le principal moteur économique de la région. Ce terme désigne un groupe de pays généralement composé de l’Afrique du Sud, du Nigeria, de l’Égypte, du Maroc et de l’Algérie ».

L’économie algérienne : une perpétuelle régression

L’Algérie est donc classée économiquement quatrième en Afrique, après le Nigeria (1ère), l’Égypte (2ᵉ), et l’Afrique du Sud (3ᵉ). En cinquième position, après l’Algérie, on trouve le Maroc.

Il ressort du même rapport que l’Algérie soit en perpétuelle régression dans le classement, et ce, depuis 30 ans. En effet, en 1990, l’Algérie était classée en deuxième position après l’Afrique du Sud, avant de descendre encore plus et se placer en troisième position derrière le Nigeria et l’Afrique du Sud en 2005.

Aujourd’hui, l’Algérie est éjectée par l’entrée de l’Égypte dans le jeu, et elle demeure menacée par le Maroc, mais surtout par l’Éthiopie « qui est l’un des pays avec la croissance la plus rapide au monde ces dernières années », indique la même source.

Concernant les chiffres de l’année 2020, le site affirme que l’Algérie était doté d’un PIB de 145.2 milliards de dollars le Nigeria de 432.3 milliards de dollars, l’Égypte de 363.1 milliards de dollars, l’Afrique du Sud de 301.9 milliards de dollars, tandis que le Maroc est fort d’un PIB de 112.8 milliards de Dollars.