Classement PIB 2023 : l’Algérie dans le TOP 5 des pays les plus riches en Afrique (FMI)

Le dernier rapport du Fonds monétaire international (FMI) – publié en octobre dernier – révèle que l’Algérie fait partie des 10 plus grandes puissances économiques du continent africain. Il fait ressortir aussi une très forte croissance du PIB de l’Algérie, qui dépasse désormais allégrement les 200 milliards de dollars.

Ainsi, selon les prévisions du FMI, le PIB de l’Algérie devrait atteindre, pour l’exercice 2023, le montant de 224,1 milliards USD. Un chiffre qui confirme la reprise de l’économie nationale – en dépit de la forte inflation – et qui place notre pays dans le top 10 des pays les plus riches en Afrique.

Pour aller plus outre, rappelons qu’en 2022, l’instance de Washington avait estimé le PIB de l’Algérie à 187 milliards USD. Ce montant de 224 milliards USD représente donc une croissance appréciable de presque 20 % (19, 83 % précisément), soit un surplus de 37 milliards USD en une année.

Pour conjurer une éventuelle confusion, précisons qu’il s’agit bien là du calcul du FMI, non de celui résultant de la réévaluation faite par le gouvernement algérien. En effet, l’ex-Premier ministre, A. Benabderrahmane, a déclaré, en septembre dernier, que le PIB de l’Algérie a atteint 233 milliards USD en 2022.

PIB 2023 : L’Algérie parmi les 10 plus grandes puissances économiques africaines

Sur le plan continental, l’Algérie confirme, grâce à ce bond de 37 milliards USD de son PIB – qui s’élève désormais à 224 milliards USD –, son statut de puissance économique majeure en Afrique. Ainsi, l’Algérie figure dans la liste des 10 pays africains les plus riches en matière de PIB.

Dans le détail, notre pays arrive au 4e rang des économies africaines au PIB le plus élevé. En outre, les 224 milliards USD de l’Algérie représentent 7,8 % du PIB total de l’Afrique, qui s’élève à 2900 milliards USD. Les trois plus grandes puissances économiques en Afrique sont : l’Égypte, le Nigéria et l’Afrique du Sud.

On note aussi que le PIB de l’Algérie dépasse de très loin celui du Maroc. Ce dernier, bien qu’il figure dans la liste des 10 économies africaines les plus riches, son PIB n’atteint que 147 milliards USD. Du reste, les trois pays de l’Afrique du Nord (l’Égypte, l’Algérie et le Maroc) possèdent 27 % du PIB africain.

Voici, par ailleurs, la liste des sept (7) plus grandes puissances économiques en Afrique – pour l’année 2023 – en matière de PIB (% du PIB total) :

Égypte : 398,4 milliards USD (13,9 %)

Nigéria : 390 milliards USD (13,6 %)

Afrique du Sud : 380 milliards USD (13,3 %)

Algérie : 224,1 milliards USD (7,8 %)

Éthiopie : 155,8 milliards USD (5,5 %)

Maroc : 147,3 milliards USD (5,2 %)

Kenya : 112,8 milliards USD (3,9 %)