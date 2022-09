Classement PIB 2022 : l’Algérie dans le top 10 africain et arabe

Dans le monde moderne, le produit intérieur brut constitue le critère ultime pour évaluer la richesse des nations et mesurer leur taux de croissance économique. La valeur du PIB d’une nation quantifie la richesse totale que celle-ci a produite durant l’année.

En termes techniques, cet indicateur représente la somme des valeurs ajoutées des biens et des services produits, sur une année, par l’ensemble des agents économiques du territoire national, indépendamment de leur nationalité. La variation du PIB d’une année sur l’autre donne le taux de croissance économique. Le PIB par habitant mesure le niveau de vie de la population.

La valeur ajoutée est la différence entre la valeur finale de la production (calculée par le chiffre d’affaires) et la valeur des consommations intermédiaires.

Dans cet article, nous allons découvrir le montant du PIB de l’Algérie pour l’année 2022 et voir le classement de notre pays sur l’échelle mondiale, africaine et arabe.

Les économies mondiales les plus puissantes en 2022 selon le critère du PIB

Selon un rapport publié ce 5 septembre 2022 par le magazine spécialisé CEOWorld, les États-Unis restent de loin la première économie mondiale avec un PIB qui dépasse les 25 billions USD (1012). Le géant chinois occupe la 2e place avec un PIB de 19,9 billions USD. Le produit intérieur brut mondial s’élève à près de 94 000 milliards de dollars. À eux seuls, les USA représentent plus d’un cinquième de ce chiffre.

Dans le top 20 mondial, on retrouve 8 pays d’Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie, Espagne, Pays-Bas, Suisse) ; 7 pays d’Asie (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Iran, Indonésie, Arabie Saoudite) ; 4 pays des deux Amériques (États-Unis, Canada, Brésil, Mexique), ainsi que l’Australie.

Avec un PIB de 4256 milliards de dollars (4e dans le monde), l’Allemagne représente le pays le plus riche d’Europe. En outre, les quatre pays des BRICS, groupe que l’Algérie ambitionne d’intégrer, figurent tous dans ce top 20.

La nouveauté de classement 2022 des PIB réside dans le fait que l’Inde a évincé le Royaume-Uni de la place de 5e puissance économique mondiale. Seulement 11e PIB mondial il y a dix, la patrie de Gandhi possède désormais un PIB estimé à plus de 3534 milliards USD. Celui du Royaume-Uni, légèrement inférieur, atteint les 3376 milliards USD. Une douce revanche pour cette ancienne colonie de la Couronne britannique !

PIB 2022 : quel classement pour l’Algérie ?

D’après les estimations du CEOWorld Magazine, le PIB de l’Algérie pour cette année 2022 devrait s’établir à 193 milliards de dollars. Il s’agit là d’une hausse de 14,88 % par rapport à l’année dernière où le PIB de l’Algérie en 2021 était de 167,98 milliards USD (source : Banque Mondiale). Avec cette valeur, l’Algérie occupe le 58e rang mondial.

Avec un PIB à 193 milliards USD, l’Algérie figure dans le top 10 africain des économies les plus puissantes. Elle occupe la 4e place du classement derrière le Nigéria, première grâce à un PIB de 510 mds $, l’Égypte (435 mds $) et l’Afrique du Sud (426 mds $). Les autres pays du top 10 sont : le Maroc, l’Angola, le Kenya, l’Éthiopie, la Tanzanie et le Ghana.

Ajoutons que pour l’année 2021, le PIB par habitant en Algérie s’est établi à 3765 $ (chiffre de la Banque Mondiale), enregistrant ainsi une hausse de 13,88 % par rapport à 2020.

La place de l’économie algérienne dans la zone MENA

L’économie algérienne figure également en relative bonne place parmi les pays de la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient). L’Algérie possède en effet le 6e PIB le plus élevé de la zone. Elle est devancée par cinq riches nations pétrolières du Golf : l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, l’Irak et le Qatar.

Du reste, le Maroc, avec un PIB de 133 milliards USD, arrive à la 60 place mondiale ; la Libye affiche un PIB de 48 milliards USD et occupe le 91e rang ; la Tunisie, quant à elle, possède un PIB estimé à 45 milliards USD et figure en 95e position de ce classement 2022. Ces données signifient que l’Algérie représente l’économie la plus forte de l’Afrique du Nord en matière de PIB.

Avant de terminer cet article, il est utile de rappeler que la hiérarchie par la valeur du PIB se fonde sur la seule croissance quantitative et ignore sa dimension qualitative. Ainsi les économistes définissent les limites du PIB en ceci qu’il mesure la croissance sans pouvoir indiquer le degré de richesse réelle de la population ni son niveau de bien-être.