Classement Numbeo 2024 : Alger sur le podium des villes africaines les plus sûres

Voyager en solo, vers une destination peu connue ou encore choisir un pays lointain… Les motifs de s’intéresser aux conditions de sécurité sont nombreux quand il s’agit de choisir sa prochaine destination de voyage. Dans ce sillage, la base de données mondiale Numbeo a dévoilé une nouvelle mise à jour de son fameux classement des villes les plus sûres au monde.

La récente mise à jour de Numbeo met en lumière les destinations les plus sûres et les plus risquées au monde. Deux critères sont pris en compte pour dresser ce classement, à savoir : l’indice de criminalité et l’indice de sécurité.

Indice de sécurité en Afrique : Alger, 3ᵉ du classement de Numbeo

Pour dresser cette liste, Numbeo prend en considération l’indice de criminalité dans une ville ou un pays donné. La basse de données considère les niveaux de criminalité inférieurs à 20 comme très bas, les niveaux de criminalité entre 20 et 40 comme étant faibles, les niveaux de criminalité entre 40 et 60 comme modérés. De plus, les niveaux de criminalité entre 60 et 80 comme étant élevés et enfin les niveaux de criminalité supérieurs à 80 très élevés.

L’indice de sécurité dans ces villes est aussi mesuré par ce site. Dans ce sillage, si la ville a un indice de sécurité élevé, elle est considérée comme très sûre. Ces données sont utiles pour mesurer la criminalité dans deux villes du même pays, avant de choisir sa destination de voyage.

À l’échelle africaine, Tunis domine le classement des villes les plus sûres, avec un indice de sécurité de 51.88%, suivie par le Caire, en Égypte, en deuxième place, qui présente un indice de sécurité de 49.33 %. Par ailleurs, la capitale Alger complète ce podium, en arrivant en 3ᵉ place avec un indice de sécurité de 48.51 % et un indice de criminalité de 51.49 %. Avec ces chiffres, Alger se positionne comme l’une des villes les plus sûres sur le continent africain.

Quelles sont les villes africaines les plus sûres en 2024 ?

Par ailleurs, le top 10 des villes africaines les plus sûres se poursuit avec Casablanca (44.35%), au Maroc, qui arrive en 4ᵉ place. Suivie par Nairobi au Kenya (40.54) en 5ᵉ place. Et Harare au Zimbabwe (38.68) en 6ᵉ position du classement des villes les plus sûres d’Afrique.

Ce classement se poursuit avec Windhoek en Namibie en 7ᵉ position et Lagos au Nigeria en 8ᵉ marge de ce classement. L’Afrique du Sud complète cette liste de Numbeo avec deux villes, notamment le Cap-vert et Port Elizabeth qui arrivent en 9ᵉ et 10ᵉ places.

