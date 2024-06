Villes les plus agréables au monde 2024 : Alger derrière Karachi (Pakistan)

Selon les résultats du dernier classement des villes les plus agréables à vivre du monde publié par l‘Economist Intelligence Unit (EIU), Alger se trouve à la 171ᵉ position sur 173 villes classées, se situant bien en dessous de Karachi, au Pakistan.

Ce classement évalue les villes à travers cinq catégories clés : la stabilité, les soins de santé, la culture et l’environnement, l’éducation et les infrastructures.

La région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) présente un tableau mitigé. Des progrès significatifs dans les domaines de l’éducation et de la santé ont été observés dans de nombreux pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), tels que les Émirats arabes unis, notamment Abou Dhabi et Dubaï, et l’Arabie Saoudite, notamment Riyad, Djeddah et Al Khobar.

Cependant, malgré ces améliorations, la région abrite également les villes les moins agréables à vivre, notamment Alger en Algérie, Tripoli en Libye et Damas en Syrie.

Quelles sont les villes les plus agréables à vivre ?

Le classement de cette année montre une hausse des scores moyens, principalement grâce à des gains dans les secteurs de la santé et de l’éducation dans les pays en développement. Cependant, ces progrès ont été largement compensés par des baisses de scores dans plusieurs villes de premier plan.

The Economist Intelligence Unit (EIU) a de nouveau couronné Vienne, la capitale autrichienne, comme la ville la plus agréable à vivre du monde. Déjà en tête du classement en 2018 et 2019, Vienne reprend la première place en 2022 grâce à ses espaces verts, sa riche offre culturelle et la qualité de ses services publics. La ville a obtenu un score parfait de 100 % dans quatre des cinq critères évalués, n’étant pénalisée que légèrement dans la catégorie culture et environnement en raison d’une offre limitée de grands événements sportifs.

Le TOP 10 se présente donc comme suit :

Vienne (Autriche) Copenhague (Danemark) Zurich (Suisse) Melbourne (Australie) Calgary (Canada) Genève (Suisse) Sydney (Australie) Vancouver (Canada) Osaka (Japon) Auckland (Nouvelle-Zélande)

Ces villes se distinguent par leur environnement stable, leurs excellents systèmes de santé, leurs riches offres culturelles et éducatives, ainsi que leurs infrastructures de qualité. Ce classement souligne l’engagement de ces métropoles à offrir une qualité de vie exceptionnelle à leurs habitants.