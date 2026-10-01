Meilleurs pays pour le tourisme : l’Algérie grimpe dans le classement mondial en 2026

Le tourisme en Algérie reprend de plus belle. Selon le dernier rapport 2026 du Forum économique mondial, le secteur fait mieux qu’il y a deux ans et dépasse même ses chiffres d’avant la crise sanitaire de 2019. À l’échelle globale, l’Europe continue de dominer le haut du classement.

Le Forum économique mondial a sorti son classement 2026 du tourisme, avec une Europe qui rafle presque tout le top 10. Cet indice passe au crible ce qui fait tourner le secteur : la qualité des transports, les prix pratiqués ou encore le niveau de sécurité et la viabilité des destinations.

Concrètement, le classement compare des éléments très praticables : des tarifs hôteliers à la facilité d’obtention des visas, en passant par le réseau de transports, la richesse du patrimoine UNESCO ou la manière dont les flux touristiques sont répartis sur le territoire.

En tête de cette édition 2026, le Japon décroche la première place, suivi de près par les États-Unis et l’Espagne. L’Australie s’empare de la quatrième position, juste devant la France qui complète le top 5. Le reste du tableau réunit l’Allemagne (6e), le Royaume-Uni (7e), la Chine (8e), la Suisse (9e) et enfin l’Italie, qui vient fermer ce top 10 mondial.

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Classement mondial du tourisme : 89e, l’Algérie poursuit sa progression

Sans être encore un géant du tourisme mondial, l’Algérie affiche une nette progression : le pays gagne plusieurs places par rapport à 2024 et dépasse désormais ses performances d’avant la crise sanitaire. Positionnée au 89e rang sur 110 pays au niveau mondial, l’Algérie devance une vingtaine de nations, en grande partie situées sur le continent africain.

L’Algérie enregistre une belle avancée avec une note globale de 3,52 sur 7. Grâce à cette progression de 3,6 %, le pays grignote quatre places au classement mondial par rapport à son bilan de 2024. Par rapport à 2019, la progression est encore plus nette : le pays gagne cinq places au classement mondial, affichant une hausse de 6,1 % selon les données du Forum économique mondial.

À l’échelle du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), l’Algérie ferme le marchepied régional, loin derrière des poids lourds du secteur comme le Maroc, la Tunisie ou l’Égypte (63e). Pour autant, la dynamique reste positive : le pays confirme une progression constante par rapport à 2024 et 2019.

Comment l’Algérie se situe par rapport au Maroc et à la Tunisie ?

Cette montée en puissance s’explique par la modernisation des transports, l’amélioration de l’accueil, une meilleure connectivité et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel. Ce sont précisément ces atouts qui serviront de moteur pour continuer à grimper dans le classement mondial.

En comparaison, la Tunisie (82e) accuse un léger repli (-0,2 %), perdant quatre places par rapport à 2024. Sur une période plus longue, son score ne progresse que de 1,1 % depuis 2019, ce qui lui fait concéder cinq rangs. À l’inverse, le Maroc (70e) affiche une nette dynamique : le royaume gagne sept positions par rapport à 2024 (+5,5 %) et réalise une belle envolée de 14 places comparé à l’avant-crise (+3,9 %).

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