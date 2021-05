Classement mondial GFP 2021 : l’ANP se distingue parmi 140 armées

L’ANP, l’Armée Nationale Populaire, est classée dans le podium africain par le site spécialisé «Global Fire Power», qui a également réservé à l’armée Algérienne une place parmi les 30 armées les plus puissantes au monde. En effet, pour son classement de l’année 2021, le site spécialisé «Global Fire Power» a confirmé que l’armée Algérienne reste l’une des plus puissantes au niveau mondial.

Avec ses 470 000 soldats, 551 avions de combat, 7 000 véhicules blindés et plus de 2 000 chars, l’armée Algérienne a pu se classer deuxième armée la plus puissante du continent Africain, mais aussi la 27ᵉ armée la plus puissante au monde, comme cela a été calculé par le site spécialisé «Global Fire Power».

Une puissance militaire

Toujours selon ce site, l’armée Algérienne dispose de plus de 470 000 soldats, dont 150 000 soldats de réserve, mais aussi d’un arsenal militaire impressionnant ; plus de 100 avions de chasse et d’interception, Plus de 20 avions d’attaque, près de 300 hélicoptères, et plusieurs autres avions dédiés aux entrainements et aux missions spéciales.

Le site indique également que l’ANP possède pas moins de 2 000 chars, 7 000 véhicules blindés, 324 artilleries automotrices, 396 artilleries de campagne et 300 lance-roquettes, et ajoute que l’armée Algérienne est forte d’une flotte navale pas moins impressionnante, avec plus de 200 navires de guerre, dont huit sous-marins et huit frégates, sans compter les patrouilleurs et les dragueurs de mines marins.

Il est à noter que le site «Global Fire Power» a indiqué que le budget de l’armée Algérienne est de plus de 13.9 milliards de dollar américains. Ce site, pour déterminer le score PowerIndex, repose sur plus de 50 facteurs, qui vont de la puissance militaire à la géographie en passant par les finances et la logistique, avant que le classement final d’une armée donnée ne soit annoncé.