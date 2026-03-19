Classement mondial du bonheur : les Algériens sont-ils heureux en 2026 ?

Alors que les Nations Unies célèbrent la Journée internationale du bonheur, l’édition 2026 du World Happiness Report livre ses conclusions. Dans un paysage mondial marqué par les mutations numériques, l’Algérie se distingue par une stabilité remarquable, se hissant à la 83e place mondiale.

Le Rapport Mondial sur le Bonheur 2026 vient de paraître, dressant un nouvel état des lieux du bien-être international à partir des données collectées entre 2023 et 2025.

Pour établir ce palmarès, l’ONU s’appuie sur les sondages Gallup et passe au crible six piliers fondamentaux : la richesse économique (PIB), la solidarité sociale, la santé, la liberté individuelle, la générosité citoyenne et l’intégrité des institutions.

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Les jours heureux se poursuivent en Finlande pour la 9e année consécutive

Le sommet du classement 2026 confirme une nouvelle fois la suprématie du modèle scandinave. La Finlande conserve sa première place mondiale pour la neuvième année consécutive, suivie de près par l’Islande et le Danemark. Ces nations tirent leur force d’un filet de sécurité sociale inégalé, d’une confiance institutionnelle profonde et d’un équilibre de vie exemplaire.

Par ailleurs, la grande surprise de cette édition est l’ascension du Costa Rica, qui se hisse au 4e rang mondial. En devenant le premier pays hors OCDE à atteindre un tel niveau, il bouscule les idées reçues en prouvant que le bien-être collectif ne dépend pas uniquement d’une richesse économique massive (PIB), mais d’un modèle social orienté vers la liberté et la protection de l’environnement.

Le reste du Top 10 est complété par des nations européennes et du Moyen-Orient, telles que la Suède (5e), la Norvège (6e) et les Pays-Bas (7e). Malgré des contextes parfois complexes, ces pays maintiennent des scores élevés grâce à une gestion rigoureuse des ressources et une stabilité politique durable. Des pays comme le Luxembourg (9e) et la Suisse (10e) ferment la marche, illustrant l’importance cruciale de la sécurité matérielle et économique.

L’Algérie sur le podium africain

L’île Maurice (73e mondial – 5.939) conserve sa place de numéro un africain grâce à une stabilité démocratique et une économie dynamique. Elle devance la Libye (81e – 5.731) et l’Algérie (83e – 5.714), qui tirent profit d’un bon accès aux soins. Dans la même région, le Maroc (112e – 4.646) et la Tunisie (105e – 4.798) affichent des scores plus modérés, illustrant un équilibre fragile entre développement économique et aspirations sociales.

La Côte d’Ivoire (98e – 5.148) s’impose comme l’une des plus fortes progressions du continent, portée par une croissance économique soutenue. À l’inverse, l’Afrique du Sud (101e – 5.009), malgré un PIB par habitant élevé, voit son score global pénalisé par des défis persistants tels que les inégalités sociales, la corruption et un sentiment de liberté de choix plus restreint que chez ses voisins du Nord.

En bas de tableau, des pays comme le Malawi (145e – 3.284) et la Sierra Leone (146e – 3.251) souffrent lourdement d’un faible niveau de richesse et de carences sanitaires. Ce classement se clôture avec le Zimbabwe (144e – 3.346) et la RD Congo (140e – 3.761).

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