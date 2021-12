Classement mondial des villes moins chères : Alger dans le Top 10

Alors que la cherté de la vie et la détérioration du pouvoir d’achat sont sur toutes les lèvres en Algérie, un rapport de The Economist, un magazine britannique, vient classer Alger parmi les villes les moins chères au monde. Ce classement, révélé il y a quelques jours, a placé la capitale algérienne dans le top 10 des villes les moins chères au monde.

Il s’agit d’un indice mondial du coût de la vie, réalisé par The Economist Intelligence Unit (EIU). Ce rapport classe 173 villes en se basant sur les prix de plus de 200 produits et services.

Bien que le rapport ait souligné que des problèmes de chaîne d’approvisionnement ont causé une hausse des prix dans plusieurs villes du monde, la capitale Alger ne semble pas particulièrement affectée, selon ce classement international.

Alger parmi les villes les moins chères au monde

En effet, sur les 173 villes classées par l’indice de The Economist des villes les plus chéres, Alger s’est placée à 165e place. Soit à la 8e place des villes les moins chéres. À la 173e place on retrouve la ville de Damas, en Syrie, qui garde son titre de la ville la moins chère du monde, selon le même indice.

À la tête du classement, on trouve Tel Aviv, qui est devenue la ville la plus chère au monde. La ville israélienne a supplanté Paris et Singapour à la tête du classement, ces deux dernières complètent cependant le podium de cette étude annuelle du magazine britannique.

Outre Alger et Damas, les villes les moins chères au monde sont, toujours selon le classement de The Economist, Tripoli (Libye), Tachkent (Ouzbékistan), Tunis (Tunisie), Almaty (Kazakhstan), Karachi (Pakistan) et Ahmedabad (Inde).