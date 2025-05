Classement IDH 2025 : l’Algérie en tête des pays de l’Afrique du Nord

Le dernier rapport sur le développement humain 2025 du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) vient de placer l’Algérie au 96e rang mondial sur 193 nations.

Cette performance, qui hisse le pays au sommet du classement en Afrique du Nord, devant l’Égypte, la Tunisie, la Libye, le Maroc et la Mauritanie, témoigne de fondamentaux socio-économiques solides.

Avec un Indice de Développement Humain (IDH) de 0,763 et des perspectives éducatives jugées encourageantes, l’Algérie intègre ainsi le cercle des nations à développement humain « élevé ». Ce positionnement louable est le fruit d’investissements constants dans des secteurs clés tels que la santé, l’éducation et la réduction des inégalités, selon le rapport.

Cependant, cette trajectoire ascendante se heurte désormais à une réalité incontournable : la transformation numérique globale, dont l’intelligence artificielle est le moteur principal. L’enjeu pour l’Algérie n’est plus seulement de préserver ses acquis, mais de les adapter à un monde en mutation accélérée sous l’impulsion de cette nouvelle donne technologique.

Consciente de ce défi, l’Algérie s’efforce depuis plusieurs années de s’inscrire dans la dynamique numérique mondiale, avec la ferme intention d’éviter un potentiel déclassement silencieux.

Si les indicateurs traditionnels de développement humain continuent de progresser, l’émergence de l’indicateur d’intégration des technologies avancées introduit une nouvelle dimension de compétition. Le rapport du PNUD met en lumière un phénomène préoccupant : la montée du « clivage algorithmique mondial ».

Selon les experts, cette fracture numérique pourrait marginaliser les nations qui ne parviendront pas à acquérir une véritable souveraineté technologique, les privant ainsi des gains substantiels en matière de productivité, d’innovation et d’accès à la connaissance offerts par l’IA.

L’Algérie, malgré sa position de leader régional en termes d’IDH, se trouve donc à la croisée des chemins. Le pays est confronté à un choix stratégique crucial : s’adapter rapidement et efficacement à cette nouvelle réalité technologique, ou risquer de voir son avance régionale s’éroder face à la montée en puissance de l’IA.

Sur le terrain, les efforts du gouvernement algérien pour embrasser la transformation numérique sont visibles. Multiplication des initiatives pour promouvoir les hautes études et les spécialités pointues liées à l’IA, création de structures spécialisées dédiées à ces domaines, et lancement de programmes de vulgarisation gratuits à destination de la jeunesse témoignent d’une prise de conscience.

Qu’est-ce que l’Indice de Développent Humain (IDH) ?

Depuis sa création, l’Indice de Développement Humain (IDH) des Nations unies s’est imposé comme la boussole universelle pour évaluer le progrès des nations. Loin des simples indicateurs économiques, l’IDH place l’humain au cœur de sa mesure, un changement de paradigme fondamental dans notre manière d’appréhender le développement.

Comme le souligne le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’IDH a été conçu avec une ambition claire : affirmer que la véritable richesse d’une nation réside dans le bien-être et les capacités de ses citoyens, et non uniquement dans sa croissance économique.

Pour traduire cette vision en un indicateur concret, l’IDH combine trois dimensions essentielles de la vie humaine :

L’espérance de vie à la naissance

Le niveau d’éducation

Le revenu national brut par habitant

L’IDH se présente sous la forme d’un chiffre compris entre 0 et 1, permettant ainsi de classer les pays selon leur niveau de développement.

Si le revenu par habitant reste un indicateur important, les experts s’accordent à dire qu’il offre une vision trop parcellaire de la réalité. L’IDH, en intégrant la santé et l’éducation, offre une perspective bien plus holistique et significative du progrès humain.