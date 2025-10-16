Classement Henley 2025 : où le passeport algérien permet-il de voyager sans visa ?

Le Henley Passport Index, publié par le cabinet Henley & Partners pour mesurer la liberté de voyage offerte par chaque passeport, a été mis à jour. Cette nouvelle édition maintient la domination des pays d’Asie et d’Europe et indique que le passeport algérien a conservé sa position dans ce classement.

Basé sur les données de l’IATA, le Henley Passport Index évalue la puissance des passeports en fonction du nombre de destinations accessibles sans visa. L’édition 2025 révèle une surprise : pour la première fois en près de vingt ans, les États-Unis chutent hors du Top 10, se classant en 12ᵉ position, à égalité avec la Malaisie.

Ce recul marqué de l’Amérique symbolise un changement progressif des dynamiques de la mobilité internationale, un domaine traditionnellement dominé par l’Occident.

Quels sont les passeports les plus puissants en 2025 ?

Le podium de ce classement est désormais entièrement dominé par les passeports asiatiques :

Singapour se place en tête, offrant un accès sans visa à 193 pays ;

Suit la Corée du Sud avec 190 destinations ;

Le Japon complète le podium avec 189 destinations accessibles sans visa.

Les puissances européennes dominent les rangs suivants : L’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, l’Espagne et la Suisse se partagent la 4ᵉ place. La 5ᵉ position est occupée par l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Irlande et les Pays-Bas.

Par ailleurs, ces pays sont immédiatement suivis par la Grèce, la Hongrie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Portugal et la Suède. L’Australie, la République Tchèque, Malte et la Pologne se classent au 7ᵉ rang, tandis que la Croatie, l’Estonie, la Slovaquie, la Slovénie, les Émirats-Arabe-Unis et le Royaume-Uni se placent au 8e. Le Canada est seul en 9ᵉ position, et le Liechtenstein ainsi que la Lettonie ferment le Top 10 des passeports les plus puissants en 2025.

Quel classement pour le passeport algérien ?

Le passeport algérien est classé à la 86ᵉ position du dernier Henley Passport Index. Ce document permet à ses détenteurs d’accéder à un total de 56 destinations, soit sans visa, soit avec un visa à l’arrivée.

Dans le détail, les Algériens peuvent voyager sans visa vers 25 pays, principalement en Afrique, en Amérique latine et en Asie, incluant notamment la Tunisie, le Kenya, la Malaisie et Hong Kong. Ils peuvent également bénéficier d’un visa à l’arrivée dans 27 destinations comme les Maldives, la Bolivie ou le Cambodge. Et d’une autorisation de voyage électronique (ETA) pour deux pays : Les Seychelles et le Sri Lanka.

En comparaison régionale, l’Algérie est classée derrière le Maroc (70ᵉ place, 73 destinations) et la Tunisie (75ᵉ place, 68 destinations) à l’échelle maghrébine.

