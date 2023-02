Classement Forbes des fortunes africaines : Rebrab moins riche

Le célèbre Le magazine Forbes vient de publier sa 36ème édition annuelle du classement des milliardaires mondiaux, mettant en évidence les individus les plus riches du monde. Cette année, le classement comprend 2 668 milliardaires, dont la fortune totale s’élève à 12,7 billions de dollars. Il faut noter que selon la méthodologie communiquée : « Les fortunes nettes ont été calculées sur la base des cours des actions et des taux de change à la clôture des marchés le vendredi 13 janvier 2023 ».

Parmi ces milliardaires figurent 19 Africains, dont la richesse combinée a été estimée à 81,5 milliards de dollars. Cependant, cette somme représente une baisse de 3,4 milliards de dollars par rapport à l’année précédente.

Cette baisse de 4 % suit une forte augmentation de 15 % l’année dernière, qui était due en grande partie à la flambée des cours des actions en Afrique. Malheureusement, la crise économique mondiale n’a pas épargné les riches personnalités africaines.

La famille de l’homme d’affaires algérien Issad Rebrab, par exemple, a lui aussi vu sa position dans le classement reculer. Rebrab, qui est le fondateur du conglomérat industriel algérien Cevital, connait donc, une certaine baisse de sa fortune.

À combien s’élèvent les pertes de Rebrab ?

Issad Rebrab, l’homme d’affaires algérien et ancien patron du groupe privé Cevital, fait partie des hommes les plus riches du monde et demeure le plus fortuné en Algérie.

Cependant, il a connu une baisse de sa fortune au niveau international cette année. Selon le classement des milliardaires africains de Forbes, la fortune de la famille Rebrab a reculé de 500 millions de dollars par rapport à l’année précédente, passant de 5,1 milliards de dollars en 2021 à 4,6 milliards de dollars en 2022. Cette baisse a entraîné une chute de sa position sur la liste des milliardaires africains de la 4ème à la 7ème place, alors que 18 personnalités y figurent.

Il est à noter que ce classement recense les fortunes des milliardaires africains qui résident en Afrique ou qui y exercent leur activité principale.

Pour rappel, en décembre 2022, la fortune nette d’Issad Rebrab était évaluée à 5,1 milliards de dollars selon Forbes. Le magazine indique que sa fortune est restée stable à ce niveau jusqu’au 29 décembre, la plaçant ainsi au 3ème rang au niveau des pays arabes avec la famille égyptienne Mansour qui possède également une fortune nette de 5,1 milliards de dollars.

Classement Forbes : quelles sont les personnalités les plus riches d’Afrique ?

Comme énoncé précédemment, il y a 2 668 milliardaires dans le monde, soit 87 de moins qu’à la fin de l’année 2021. Sur le continent africain, le Nigérian Aliko Dangote a conservé sa place de l’homme le plus riche du continent pour la 12ème année consécutive, avec une fortune estimée à 13,5 milliards de dollars. L’homme d’affaires de 65 ans est le fondateur et PDG de Dangote Group, un conglomérat diversifié qui opère dans différents secteurs tels que la production de ciment, de sucre, de farine, de sel, de pétrole et de gaz, entre autres

En ce qui concerne le reste du classement publié par Forbes, nous pouvons retrouver en 2eme position Johann Rupert et sa famille (10,7 milliards de dollars), suivi de la famille de Nicky Oppenheimer (8,4 milliards de dollars).

Concernant le TOP 10, il se présente comme suit :