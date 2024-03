Classement Forbes des entreprises familiales : Cevital dans le Top 30 du monde arabe

Le célèbre magazine économique Forbes Moyen-Orient vient de lever le voile sur sa liste annuelle des 100 entreprises familiales arabes les plus puissantes pour l’année 2024. Un classement qui met en avant les plus importants business de la région.

Pour cette nouvelle édition, la société saoudienne Abdul Jameel arrive en tête de ce classement, suivie du groupe Émirati El Futtaim en deuxième place, puis du groupe égyptien Mansour en troisième place de ce podium.

Le groupe Cevital arrive en 28ᵉ place au classement Forbes 2024

Pour établir ce classement, le magazine économique s’est basé sur des données de bourses et des rapports d’entreprises, pour classer ces entreprises en fonction de leur taille, leur activité au cours de l’année écoulée, le nombre d’employés, l’héritage et le degré de diversification.

Our March issue features the Top 100 Arab Family Businesses in 2024

Dans son rapport, Forbes souligne que de nombreuses entreprises familiales investissent dans la recherche et le développement, la transformation numérique et les pratiques durables pour s’assurer une place sur un marché pleine évolution.

D’ailleurs, au cours des dernières décennies, les entreprises familiales du monde arabe ont connu une transformation, élargissant leurs horizons au-delà des frontières régionales et s’aventurant sur la scène internationale. Dans cette liste, 34 des 100 entreprises familiales étant originaires d’Arabie saoudite, 28 des Émirats arabes unis et sept du Qatar et du Koweït.

Par ailleurs, dans ce classement de Forbes des 100 entreprises familiales les plus influentes, le groupe Cevital, dirigé par Malik Rebrab depuis juillet 2022, arrive en 28 place et représente la seule entreprise algérienne à figurer dans cette liste. Pour rappel, dans un précédent classement des personnalités africaines les plus riches, Forbes a évoqué une forte chute de la fortune de la famille Rebrab, qui s’élève en février 2024 à hauteur de 2.5 milliards de dollars.

