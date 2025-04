Classement Forbes 2025 : Rebrab dans le Top 10 des milliardaires africains

Le magazine américain Forbes a publié le 29 mars 2025 son classement annuel « Forbes Billionaires : Africa’s Richest People 2025 ». Parmi les 22 milliardaires en dollars recensés cette année sur le continent africain, l’Algérien Issad Rebrab et sa famille occupent la 10e position. Une performance remarquable pour celui qui reste, pour la deuxième année consécutive, l’unique représentant de l’Algérie dans ce palmarès très convoité.

La fortune de Rebrab est estimée à 3 milliards de dollars en 2025, en hausse par rapport aux 2,5 milliards de l’année précédente. Même si cette somme reste en deçà du pic atteint en 2022 (5,1 milliards de dollars), cette remontée témoigne de la solidité de l’empire qu’il a bâti et du rôle qu’il continue de jouer dans l’économie algérienne et africaine.

Le classement Forbes 2025 souligne également une croissance globale des grandes fortunes africaines. Les 22 milliardaires du continent totalisent ensemble 105 milliards de dollars, contre 82,4 milliards en 2024, soit une progression de 27 %. Ce dynamisme, dans un contexte mondial encore marqué par des incertitudes économiques, met en lumière la résilience de certaines économies africaines.

Issad Rebrab, en tant que 10e fortune africaine, se positionne derrière des figures emblématiques comme le Nigérian Aliko Dangote (23,9 milliards de dollars) et le Sud-Africain Johann Rupert (14 milliards). La répartition géographique des milliardaires reste dominée par l’Afrique du Sud (7), suivie par le Nigeria et l’Égypte (4 chacun). L’Algérie, le Maroc, la Tanzanie et le Zimbabwe complètent le classement avec un seul représentant chacun.

Un parcours entrepreneurial exceptionnel

Issad Rebrab, 81 ans, est le fondateur du groupe Cevital, le plus grand conglomérat privé d’Algérie. Créé en 1998, Cevital est devenu un acteur incontournable du secteur agroalimentaire, industriel et logistique. Le groupe possède notamment l’une des plus grandes raffineries de sucre au monde, avec une capacité de production annuelle de 2 millions de tonnes.

Mais l’ambition de Rebrab ne s’est pas limitée au marché algérien. Cevital s’est rapidement tourné vers l’international, en rachetant des entreprises européennes comme le fabricant français d’électroménagers Groupe Brandt et la société espagnole Alas Iberia, spécialisée dans l’aluminium. Ces acquisitions ont contribué à renforcer la position du groupe sur le plan international.

Retraite, succession et obstacles judiciaires

Après plus de 50 ans à la tête de son groupe, Issad Rebrab a annoncé sa retraite en juin 2022, laissant la direction de Cevital à son fils Malik Rebrab. Toutefois, son parcours n’a pas été sans zones d’ombre. En 2019, il a purgé huit mois de prison pour corruption, accusations qu’il a toujours niées. En mai 2023, un tribunal algérien lui a interdit d’exercer toute fonction commerciale ou de gestion au sein de Cevital.

Malgré ces épreuves, l’empire Rebrab reste florissant. La fortune du patriarche algérien, aujourd’hui estimée à 3 milliards de dollars, illustre la solidité d’un groupe qui continue de croître sous la direction de la nouvelle génération.

En 2025, Issad Rebrab demeure ainsi une figure emblématique de la réussite entrepreneuriale algérienne, tout en consolidant sa place parmi les plus grandes fortunes du continent africain.