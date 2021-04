Classement Forbes 2021 : la fortune de Issad Rebrab recule

Selon le magazine Américain Forbes, qui a publié hier son classement des hommes les plus riches au monde, l’homme d’affaires et milliardaire Algérien Issad Rebrab, occupe la 589e place au niveau mondial, et la 7ᵉ place au niveau du continent Africain.

Ce nouveau classement, qui a été publié hier, le 6 avril 2021, indique clairement que la fortune du puissant homme d’affaire et milliardaire Algérien Issad Rebrab, estimée à 4,8 milliards de dollars, a reculé dans le classement, et cela, en comparaison avec la liste de l’année dernière, où le richissime homme d’affaire était classé sixième homme plus riche sur le continent Africain. Rebrab a donc perdu une place.

Le patron du groupe Cevital, Issad Rebrab, âgé de 77 ans, fait cependant toujours partie des 18 milliardaires que compte le continent Africain, et dont la fortune globale a augmenté de 12%, soit de 4,1 milliards de dollars, entre 2020 et 2021.

Les hommes les plus riches du monde

En outre, l’homme le plus riche d’Afrique est, toujours selon le dernier classement du magazine Forbes, le Nigérian Aliko Dangote. La Fortune de l’homme fort de Dangote Cement, estimée à 12,1 milliards de dollars, a augmenté de 2 milliards de dollars en un an.

Le deuxième homme le plus riche d’Afrique est un Égyptien, il s’agit de Nassef Sawiris, dont la fortune s’élève à plus de 8,4 milliards de dollars. Il est suivi par le Sud-africain, ancien président de la compagnie d’extraction de diamants De Beers, Nicky Oppenheimer, dont la fortune est évaluée à 8 milliards de dollars.

Sur le plan mondial, sans trop de surprises, c’est le patron d’Amazon, Jeff Bezos, qui est classé par le Magazine Forbes comme l’homme le plus riche du monde. La fortune de l’homme à la tête de l’empire Amazon est de 177 milliards de dollars. Elle a augmenté de 64 milliards de dollars en un an.

Après Jeff Bezos, vient le controversé Elon Musk. Le patron de Tesla est classé par le magazine Forbes comme étant le deuxième homme le plus riche du monde, avec une fortune évaluée à plus de 151 milliards de dollars. En troisième position du classement Forbes, on retrouve le français Bernard Arnault, avec sa fortune estimée à 150 milliards de dollars.