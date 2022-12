Classement FIFA: pourquoi l’Algérie devra retrouver le top 5 africain

Selon le dernier classement FIFA, la sélection nationale algérienne a reculé à la 40e place. Elle ne figure plus dans le top 5 africain. Mais retrouver sa place parmi les cinq meilleures sélections du continent devient une nécessité. La raison est simple, ce sera en sa faveur lors du tirage au sort de la CAN-2023 mais aussi celui des éliminatoires pour la Coupe du Monde-2026.

C’est jeudi dernier que la FIFA a dévoilé le nouveau classement du mois de décembre. La sélection nationale algérienne a perdu trois places. En effet, elle occupe désormais la 40e place. C’était prévisible, faut-t-il le dire, après son absence de la dernière Coupe du Monde au Qatar mais aussi après les deux résultats lors des deux derniers matchs amicaux, disputés respectivement face au Mali (1-1) à Oran et à la Suède (1-2) à Malmö.

Ainsi, la bande à Djamel Belmadi ne figure plus dans le top 5 africain. Mais elle devra faire en sorte de récupérer sa place parmi les cinq meilleures sélections du continent lors de l’année 2023.

Pourquoi les Verts devront retrouver une place parmi les 5 meilleures nations africaine ?

La raison est simple. Ce sera en sa faveur lors du tirage au sort de la CAN-2023 mais aussi celui des éliminatoires pour la Coupe du Monde-2026.

Ceci dit, et si les Verts ne vont pas gravissent des échelons au classement de la FIFA avant le tirage au sort de la CAN-2023, qui se déroule en Côte d’Ivoire, ils ne seraient pas tête de série de l’une des six groupes de la compétition continentale. Surtout quand on sait que la Côte d’Ivoire (9e au classement africain) sera automatiquement dans le premier chapeau, en étant le pays organisateur.

Si Mahrez et consorts sont dans l’obligation de se hisser vers le top 5 africain, c’est aussi en prévision des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, qui débuteront en 2024. En effet, il devrait y avoir 9 groupes de 5 sélections avec un seul billet qualificatif, en plus d’un éventuel barragiste.

Les Fennecs pourront-t-ils redresser la courbe ?

En somme, les Fennecs sont condamnés de réaliser de bons résultats lors de l’année 2023 pour redresser la courbe. Ca va commencer à partir du mois de mars, à l’occasion de la double-confrontation face au Niger. Elle rentre dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2023.

Dans cette même épreuve, les protégés de Djamel Belmadi devront également gagner en Ouganda, avant d’achever les éliminatoires par la réception de la Tanzanie. Autrement dit, le carton plein s’impose pour la suite des éliminatoires. Ce sera la meilleure façon pour espérer faire un bond au classement de la FIFA. Et du coup, retrouver le top 5 africain.

En pleine reconstruction, la sélection nationale risque d’enchainer les contre-performances sur le court terme. Mais elle devra coute que coute gagner les prochains matchs et relever ainsi le défi pour retrouver vite le top 5 africain.