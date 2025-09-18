Classement FIFA septembre 2025 : l’équipe d’Algérie perd 2 places

L’équipe d’Algérie a perdu deux places lors du classement FIFA du mois de septembre 2025. En effet, elle a reculé à la 38e place mondiale.

C’est ce matin que la FIFA a publié le nouveau classement FIFA après la fin de la fenêtre internationale du mois de septembre. On s’attendait à ce que l’équipe d’Algérie allait rester à la 36e place, mais elle a finalement perdu deux paliers, en reculant à la 38e place.

Chute au Classement malgré des Résultats Positifs

Et pourtant, elle n’a pas perdu lors des deux matchs disputés lors de la trêve internationale du mois de septembre, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En effet, elle a gagné face au Botswana à Tizi-Ouzou (3-1), avant d’aller imposer le nul à la Guinée (0-0) à Casablanca.

Mieux, elle a conservé sa place à la tête du groupe G et est à trois points seulement de la qualification pour le Mondial américain.

Prochains matchs et position continentale

La prochaine sortie des protégés du sélectionneur national, Vladimir Petkovic, est prévue le mois d’octobre prochain contre la Somalie, le 6 octobre dans un stade à déterminer, avant d’accueillir l’Ouganda le 13 octobre au stade Hocine Ait Ahmed de Tizi-Ouzou, pour le compte de la dernière journée des qualifications du Mondial 2026.

Sur le plan continental, la sélection algérienne a conservé sa quatrième place africaine se plaçant derrière le Maroc (11ᵉ), le Sénégal (18ᵉ) et l’Égypte (35ᵉ). L’Algérie devance au niveau continental la Côte d’Ivoire (44e mondiale), le Nigéria (45e), la Tunisie (46e) et le Cameroun (52e).

Remaniement au sommet du classement mondial

Le dernier classement FIFA révèle des changements significatifs dans la hiérarchie mondiale du football. L’Espagne s’empare de la tête du classement, dépassant l’Argentine, tandis que la France complète le podium.

L’Angleterre maintient sa quatrième position, suivie du Portugal et du Brésil, ce dernier reculant d’une place pour se retrouver sixième. Enfin, les Pays-Bas (7e), la Belgique (8e), la Croatie (9e) et l’Italie (10e) complètent le top 10 mondial.

Les grands perdants de cette mise à jour sont les Allemands, qui, en perdant trois places, sortent du top 10 (désormais 12es).

À noter que le prochain Classement mondial masculin FIFA sera publié le 23 octobre 2025.

