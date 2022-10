Classement FIFA septembre 2022 : les Verts gravissent des échelons

Le nouveau classement de la FIFA a été dévoilé aujourd’hui jeudi. La sélection nationale algérienne a gravit quatre échelons. Elle s’est hissée de la 41e à la 37e place après avoir remporté les deux matchs amicaux disputés lors du dernier regroupement du mois de septembre.

C’est ce matin que l’instance internationale a dévoilé le nouveau classement du mois de septembre. La sélection nationale algérienne a fait un bond. En effet, elle s’est hissée vers la 37e place, certainement après avoir remporté les deux matchs amicaux disputés lors du dernier stage du mois de septembre. Les coéquipiers de Bennacer se sont imposés face à la Guinée (1-0), sur un but signé Islam Slimani, et au Nigéria (1-2). Les deux buts ont été l’œuvre Riyad Mahrez et Youcef Atal.

Les Verts devront continuer sur cette bonne lancée. On cite notamment les prochains matchs amicaux qu’ils vont disputer lors du prochain stage en mois de novembre probablement face à de grandes nations européennes de football. En attendant de renouer avec la compétition officielle à partir du mois de mars 2023, à l’occasion de la double-confrontation face au Niger, dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2024.

5e en Afrique et 3e sur le niveau Arabe

Avec le nouveau classement FIFA de ce jeudi, la sélection nationale est à la 5e place sur le niveau Africain. Le Sénégal (18e) reste en tête, suivi par le Maroc (22e), la Tunisie (30e) et le Nigéria (32e).

Sur le niveau Arabe, la bande à Djamel Belmadi est à la 3e place. Le Maroc est toujours en tête, suivi par la Tunisie.

Il est à noter que le Brésil a préservé sa place en tête du classement FIFA. Il est suivi par la Belgique et l’Argentine. La France, quant à elle, est toujours à la 4e place. Les quatre nations en question sont suivies par l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et le Danemark pour compléter le top 10.